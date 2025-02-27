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Ezan okunurken su içilir mi, yemeğe devam edilir mi? Diyanet ile Ramazan ezan okunurken su içmek orucu bozar mı?
Giriş Tarihi: 27.02.2025 09:49
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025
09:49
Mübarek Ramazan-ı Şerif'in gelişine kısa bir süre kala, İslam âlemi dayanışma ve yardımlaşma ayını coşkuyla karşılamaya hazırlanıyor. Oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de "Ezan okunurken su içilir mi?" sorusu oluyor. Dini kaynaklara göre, iftar vaktinden önce oruç açılırsa oruç bozulur ve kaza edilmesi gerekir. Peki, Ramazan ayında ezan okunurken su içmek orucu bozar mı? İşte bu konuya dair ayrıntılı bilgiler...