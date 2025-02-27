Ezan okunurken su içilir mi, yemeğe devam edilir mi? Diyanet ile Ramazan ezan okunurken su içmek orucu bozar mı?

Eğer sabah ezanı (imsak vakti) okunuyorsa, artık orucun başladığını gösterir ve su içmek de dahil hiçbir şey yenilip içilmemelidir. Ancak ezan okunmadan önce (imsak vakti girmeden) su içmek serbesttir.

Akşam ezanı okunurken ise oruç açma vakti gelmiş olur. Bu durumda su içmek tamamen caizdir ve hatta iftarı su veya hurma ile açmak sünnettir.