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Giriş Tarihi: 27.02.2025 09:49 Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 09:49

Ezan okunurken su içilir mi, yemeğe devam edilir mi? Diyanet ile Ramazan ezan okunurken su içmek orucu bozar mı?

Mübarek Ramazan-ı Şerif'in gelişine kısa bir süre kala, İslam âlemi dayanışma ve yardımlaşma ayını coşkuyla karşılamaya hazırlanıyor. Oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de "Ezan okunurken su içilir mi?" sorusu oluyor. Dini kaynaklara göre, iftar vaktinden önce oruç açılırsa oruç bozulur ve kaza edilmesi gerekir. Peki, Ramazan ayında ezan okunurken su içmek orucu bozar mı? İşte bu konuya dair ayrıntılı bilgiler...

Ezan okunurken su içilir mi, yemeğe devam edilir mi? Diyanet ile Ramazan ezan okunurken su içmek orucu bozar mı?

Ramazan ayının gelmesiyle oruç ibadetlerini yerine getiren Müslümanların akıllarında yer eden soruların başında "ezan okunurken su içilir mi?" geliyor.Oruç vakitleri İslamiyet'te güneşin doğduğu ve battığı saat aralığı olarak bilinmektedir. Peki, sahurda ezan okunurken su içilir mi?

Ezan okunurken su içilir mi, yemeğe devam edilir mi? Diyanet ile Ramazan ezan okunurken su içmek orucu bozar mı?

EZAN OKUNURKEN SU İÇİLİR Mİ?
Konuya dair Diyanet'in yanıtı şu;

"Takvimlerde gösterilen "imsak", oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur."

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Ezan okunurken su içilir mi, yemeğe devam edilir mi? Diyanet ile Ramazan ezan okunurken su içmek orucu bozar mı?

ORUÇLUYKEN SAHURDA EZAN BİTENE KADAR SU İÇİLİR Mİ?

Sözlükte "kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak" anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır. Halk arasında ise "imsak" oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.

Ezan okunurken su içilir mi, yemeğe devam edilir mi? Diyanet ile Ramazan ezan okunurken su içmek orucu bozar mı?

Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur'an-ı Kerim'de şu şekilde açıklanmıştır: "(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın." (Bakara, 2/187).

Ezan okunurken su içilir mi, yemeğe devam edilir mi? Diyanet ile Ramazan ezan okunurken su içmek orucu bozar mı?

Eğer sabah ezanı (imsak vakti) okunuyorsa, artık orucun başladığını gösterir ve su içmek de dahil hiçbir şey yenilip içilmemelidir. Ancak ezan okunmadan önce (imsak vakti girmeden) su içmek serbesttir.

Akşam ezanı okunurken ise oruç açma vakti gelmiş olur. Bu durumda su içmek tamamen caizdir ve hatta iftarı su veya hurma ile açmak sünnettir.

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