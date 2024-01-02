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Fabrikada skandal görüntü: İşçi patronun hareketiyle şoka uğradı!
Giriş Tarihi: 02.01.2024 16:09
Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
16:09
Fabrikada skandal görüntü: İşçi patronun hareketiyle şoka uğradı!
Skandal olay Kocaeli'de yaşandı. İşçisinin yemeğini ve servisini kesmesiyle gündeme gelen Tezcan Galvaniz fabrikasında patron, bir işçinin elindeki kağıtları suratına fırlattı. Patronun işçiye hakaret de ettiği ileri sürülürken, yaşananlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ise olayla ilgili soruşturma başlattı...