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Haberler Yaşam Fabrikada skandal görüntü: İşçi patronun hareketiyle şoka uğradı!
Giriş Tarihi: 02.01.2024 16:09 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 16:09

Fabrikada skandal görüntü: İşçi patronun hareketiyle şoka uğradı!

Skandal olay Kocaeli'de yaşandı. İşçisinin yemeğini ve servisini kesmesiyle gündeme gelen Tezcan Galvaniz fabrikasında patron, bir işçinin elindeki kağıtları suratına fırlattı. Patronun işçiye hakaret de ettiği ileri sürülürken, yaşananlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ise olayla ilgili soruşturma başlattı...

İHA
Fabrikada skandal görüntü: İşçi patronun hareketiyle şoka uğradı!

Kocaeli'de uzun yıllardır üretim yapan Tezcan Galvaniz fabrikasında, sözleşmede yer alan maddeye dayanarak işçiler kışlık kıyafet istedi. Ancak iddiaya göre fabrikanın patronu, talebe karşılık işçilerin yemeğini ve servisini kesti.

Fabrikada skandal görüntü: İşçi patronun hareketiyle şoka uğradı!

"GİDİN LOKANTADA YİYİN"

Fabrikanın müdürü de işçilere, "Patronun dediği olacak, gidin lokantada yiyin" açıklamasını yaptı. Servis hakları da ellerinden alınan işçilerin yardımına Kartepe Belediyesi yetişti.

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Fabrikada skandal görüntü: İşçi patronun hareketiyle şoka uğradı!

Otobüsün geçmediği bölgeden işçilerin ulaşımı, belediye tarafından sağlanan araçlarla karşılandı.

Fabrikada skandal görüntü: İşçi patronun hareketiyle şoka uğradı!

Söz konusu fabrikada bir skandal daha yaşandı. İddiaya göre fabrikanın patronu Sadettin Tezcan, işle ilgili bir konu nedeniyle çağırdığı bir işçisine hakaretler savurdu.

Fabrikada skandal görüntü: İşçi patronun hareketiyle şoka uğradı!

İşçinin eline vuran Tezcan, kağıtları önce yere ardından işçinin suratına attı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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