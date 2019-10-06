Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Falezlerde mahsur kalan amatör balıkçı böyle kurtarıldı

Falezlerde mahsur kalan amatör balıkçı böyle kurtarıldı

'da Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü falezlerde heyecanlı anlar yaşandı. Ayağının incinmesi sonucu kayalıklarda mahsur kalan amatör balıkçıyı itfaiye ve deniz polisi kurtardı. O anlar, yerli ve yabancı turistler tarafından da merakla izlendi.

İHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 06.10.2019 17:57 Güncelleme Tarihi: 06.10.2019 18:00
Falezlerde mahsur kalan amatör balıkçı böyle kurtarıldı

Olay, saat 16.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Lara Düden Şelalesi falezlerde meydana geldi.

Falezlerde mahsur kalan amatör balıkçı böyle kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre amatör balıkçı 30 yaşındaki Volkan Tercan, güvenlik bariyerlerini aşıp şelalenin denizle buluştuğu falezlerin sıfır noktasına balık tutmaya indi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Falezlerde mahsur kalan amatör balıkçı böyle kurtarıldı

Yaklaşık 50 metre dik falezlerden inen Volkan Tercan, bir süre balık avcılığı yaptı. Bir süre sonra eve gitmeye hazırlanan Tercan, kayalık üzerinden atlarken sol ayak bileğini burktu.

Falezlerde mahsur kalan amatör balıkçı böyle kurtarıldı

Volkan Tercan, ayağının üzerine basıp yoluna devam etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Tercan'ın çıkartılması için çevredeki amatör balıkçılar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Falezlerde mahsur kalan amatör balıkçı böyle kurtarıldı

Olay yerine hemen sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. İp sistemi kurarak yaralı kişinin yanına inen itfaiye, Volkan Tercan'ın alınması için deniz polisinden de destek istedi.

Falezlerde mahsur kalan amatör balıkçı böyle kurtarıldı

Deniz polisi kayalık ve dalgalı denizde güçlükle yaralanan Tercan'ın yanına yaklaştı.

Falezlerde mahsur kalan amatör balıkçı böyle kurtarıldı

İlk önce sedye yardımı ile bota alınmaya çalışılan Tercan, başarılı olunamayınca itfaiye erinin sudan yardımıyla bota alındı.

BİZE ULAŞIN