Faruk Tınaz hayatını kaybetti! Ünlü sanatçı Faruk Tınaz kimdir, kaç yaşındaydı ve neden öldü?

Türk Sanat Müziği'nin usta isimlerinden Faruk Tınaz hayatını kaybetti.

Acı Haber Türkiye Jokey Kulübü'nün sosyal medya hesabından duyuruldu:

Yönetim Kurulu Üyemiz Faruk Tınaz'ı kaybettik

Kulübümüz Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Tınaz'ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz.

Merhuma Allah'tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere yakınlarına ve atçılık camiamıza başsağlığı dileriz.

Cenaze bilgileri netleştiğinde buradan paylaşılacaktır.

Bir süredir Kanser tedavisi gören Tınaz, 65 yaşındaydı.

FARUK TINAZ KİMDİR?

6 Haziran 1956'da sekiz çocuklu bir ailenin beşinci çocuğu olarak Adana'da doğdu. Annesi mevlüthandır. Mustafa Erses, Ümit Tokcan ve Nevzat Sümer'den müzik dersi aldı. 1980 yılında TRT'nin Radyo Özel Eğlence sınavını kazanarak TRT'de çalışmaya başladı. Ankara'da başladığı sahne hayatına istanbul'da devam etti. 1973'te Kamil Sönmez ve Osman Yağmurdereli ile Şişli'de tek odalı bir evde yaşamaya başladı. Daha sonra aralarına Asım Ekren katıldı. 2010 yılında Yeniköy'deki villasında darp edilmesiyle adı duyuldu.

FARUK TINAZ ŞARKILARI

Yunus Gibi - 1985

Sevelim - 1987

Göz Göze - 1988

Şansım Açıldı - 1989

Ömrümü Çalan Yıllar - 1991

Kal Benimle - 1994

Kalbimin Kadını - 1998

Dinlenesi Şarkılar - 2007