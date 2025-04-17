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Haberler Yaşam Fatih Aydın bulundu mu, nerede? Esra Erol açıkladı! Boş binada bulunan ceset...
Giriş Tarihi: 17.04.2025 11:46 Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 11:46

Fatih Aydın bulundu mu, nerede? Esra Erol açıkladı! Boş binada bulunan ceset...

7 Temmuz 2024'ten beri haber alınamayan 21 yaşındaki Fatih Aydın ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Babasıyla tartışıp İstanbul Halkalı'dan şüpheli şekilde kaybolan Aydın ile ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. Esra Erol'un yayınlanan son bölümünde Küçükçekmece'de boş bir binada bulunan erkek cesedinin Fatih Aydın'a ait olabileceği gündeme gelmişti. Peki, Fatih Aydın bulundu mu, son durum nedir? İşte, detaylar...

Fatih Aydın bulundu mu, nerede? Esra Erol açıkladı! Boş binada bulunan ceset...

Fatih Aydın ile ilgili yeni bir gelişme gündeme geldi. Esra Erol ekrana gelen son bölümünde Küçükçekmece'de cansız bir erkek bedeni bulunduğunu açıkladı. Bu cesedin Fatih Aydın'a ait olup olmadığını öğrenmek için Anne Rabia Aydın'dan doku örneği alındı. Peki, Fatih Aydın bulundu mu, ceset kime ait? İşte, detaylar...

Fatih Aydın bulundu mu, nerede? Esra Erol açıkladı! Boş binada bulunan ceset...

ESRA EROL'DA AYLARDIR ARANAN FATİH AYDIN İLE İLGİLİ SON GELİŞMELER

21 yaşındaki Fatih Aydın 7 Temmuz 2024 tarihinde babası Mahmut Aydın ile yaşadığı tartışmanın ardından kaybolmuştu. Esra Erol canlı yayında Küçükçekmece'de cansız bir erkek bedeni bulunduğunu açıkladı. Esra Erol, cesedin üzerinden kimlik çıkmadığını ve cansız bedenin Adli Tıp Kurumu'na götürüldüğünü söyledi.

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Fatih Aydın bulundu mu, nerede? Esra Erol açıkladı! Boş binada bulunan ceset...

9 AYDIR KAYIP

Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ederken cesedin 7 Temmuz 2024 yılında kaybolan ve ATV'de yayınlanan Esra Erol programında günlerce aranan Fatih Aydın'a ait olabileceği değerlendirildi.

Fatih Aydın bulundu mu, nerede? Esra Erol açıkladı! Boş binada bulunan ceset...

FATİH AYDIN BULUNDU MU, NEREDE BULUNDU?

Babasıyla tartışıp evden ayrıldığı ve bir daha haber alınamadığı öne sürülen Aydın'dan hiçbir iz bulunamamıştı. Olayla ilgili soruşturmasını sürdüren ekipler kimliği belirsiz olarak bulunan ve iskelet haline gelmiş cesedin Fatih Aydın'a ait olma ihtimali üzerine durup anne Rabia Aydın'dan da alınan DNA örnekleri ile ceset DNA'ları karşılaştırıldı. Yapılan incelemede DNA'lar uyuştu. Arazide bulunan cesedin Fatih Aydın'a ait olduğu netleşti.

Fatih Aydın bulundu mu, nerede? Esra Erol açıkladı! Boş binada bulunan ceset...

ESRA EROL FATİH AYDIN OLAYI NEDİR?

7 Temmuz 2024 tarihinde İstanbul Halkalı'da babası Mahmut Aydın ile yaşadığı tartışmanın ardından kaybolan 21 yaşındaki Fatih Aydın'ın gizemli hikayesi, Türkiye'nin gündemine oturdu. Fatih Aydın'ın kayboluşu, ailesinin Esra Erol'un programına başvurmasıyla geniş kitlelere ulaştı. Annesi Rabia Aydın ve babası Mahmut Aydın'ın verdiği ifadelerdeki tutarsızlıklar, soruşturmayı derinleştirdi. Rabia Aydın'ın oğlunun telefonunu evde bulduğunu söylemesi, ancak polise farklı beyanlarda bulunması şüpheleri artırdı.