Fatih Sultan Mehmet’in gerçek görüntüsü ortaya çıktı! Bildiğimizden çok başkaymış...

Türkiye'de yaşayan İranlı ressam Reza Hemma- Tirad, 3 yıl boyunca çalışma yaptı ve bu çalışmanın sonucunda 36 padişahın portresini tekrar ortaya çıkardı. Çalışma sonucu ortaya çıkan eserler, padişahların bilinen görüntülerini unutturdu...