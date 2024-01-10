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Fatih Sultan Mehmet'in gerçek görüntüsü ortaya çıktı! Bildiğimizden çok başkaymış...
Giriş Tarihi: 10.01.2024 10:30
Güncelleme Tarihi: 10.01.2024
10:35
Fatih Sultan Mehmet'in gerçek görüntüsü ortaya çıktı! Bildiğimizden çok başkaymış...
Osmanlı Devleti padişahlarının suratları, aslında tarih kitaplarında gördüğümüz portrelerden hayli farklı. İranlı ressam Reza Hemma-Tirad, üç yıl boyunca sürdürdüğü çabasıyla, 36 padişahın yepyeni portrelerini ortaya çıkardı. Özellikle Osmanlı'nın kilit figürlerinden Fatih Sultan Mehmet'in tasviri, bildiğimizden oldukça farklı. İşte Osmanlı Padişahları'nın gerçek halleri...