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Haberler Yaşam Fatih Sultan Mehmet'in gerçek görüntüsü ortaya çıktı! Bildiğimizden çok başkaymış...
Giriş Tarihi: 10.01.2024 10:30 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024 10:35

Fatih Sultan Mehmet'in gerçek görüntüsü ortaya çıktı! Bildiğimizden çok başkaymış...

Osmanlı Devleti padişahlarının suratları, aslında tarih kitaplarında gördüğümüz portrelerden hayli farklı. İranlı ressam Reza Hemma-Tirad, üç yıl boyunca sürdürdüğü çabasıyla, 36 padişahın yepyeni portrelerini ortaya çıkardı. Özellikle Osmanlı'nın kilit figürlerinden Fatih Sultan Mehmet'in tasviri, bildiğimizden oldukça farklı. İşte Osmanlı Padişahları'nın gerçek halleri...

Fatih Sultan Mehmet’in gerçek görüntüsü ortaya çıktı! Bildiğimizden çok başkaymış...

Türkiye'de yaşayan İranlı ressam Reza Hemma- Tirad, 3 yıl boyunca çalışma yaptı ve bu çalışmanın sonucunda 36 padişahın portresini tekrar ortaya çıkardı. Çalışma sonucu ortaya çıkan eserler, padişahların bilinen görüntülerini unutturdu...

Fatih Sultan Mehmet’in gerçek görüntüsü ortaya çıktı! Bildiğimizden çok başkaymış...

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Fatih Sultan Mehmet’in gerçek görüntüsü ortaya çıktı! Bildiğimizden çok başkaymış...

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Fatih Sultan Mehmet’in gerçek görüntüsü ortaya çıktı! Bildiğimizden çok başkaymış...

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