Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Fatih Sultan Mehmet'in gerçek görüntüsü şaşırttı! Meğer bildiklerimizden çok farklıymış...
Giriş Tarihi: 05.01.2024 14:29 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024 14:39

Fatih Sultan Mehmet'in gerçek görüntüsü şaşırttı! Meğer bildiklerimizden çok farklıymış...

Osmanlı Devleti'nin hükümdarları, tarih kitaplarında gördüğümüz portrelerinden oldukça farklı bir şekilde resmedilmiş. İranlı sanatçı Reza Hemma-Tirad, üç yıl süren titiz bir çalışmanın ardından, 36 Osmanlı padişahının gerçekçi portrelerini ortaya çıkardı. Özellikle Osmanlı İmparatorluğu'nun önemli liderlerinden olan Fatih Sultan Mehmet'in portresi, genel algıdan oldukça ayrı bir şekilde karşımıza çıkıyor. İşte, tarih boyunca tanıdığımız Osmanlı Padişahları'nın gerçek görüntüleri...

Fatih Sultan Mehmet’in gerçek görüntüsü şaşırttı! Meğer bildiklerimizden çok farklıymış...

Türkiye'de yaşayan İranlı ressam Reza Hemma- Tirad, 3 yıl boyunca çalışma yaptı ve bu çalışmanın sonucunda 36 padişahın portresini tekrar ortaya çıkardı. Çalışma sonucu ortaya çıkan eserler, padişahların bilinen görüntülerini unutturdu...

Fatih Sultan Mehmet’in gerçek görüntüsü şaşırttı! Meğer bildiklerimizden çok farklıymış...

YAVUZ SULTAN SELİM

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Fatih Sultan Mehmet’in gerçek görüntüsü şaşırttı! Meğer bildiklerimizden çok farklıymış...

OSMAN GAZİ

Fatih Sultan Mehmet’in gerçek görüntüsü şaşırttı! Meğer bildiklerimizden çok farklıymış...

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN

Fatih Sultan Mehmet’in gerçek görüntüsü şaşırttı! Meğer bildiklerimizden çok farklıymış...

FATİH SULTAN MEHMET

SON DAKİKA