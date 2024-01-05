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Fatih Sultan Mehmet'in gerçek görüntüsü şaşırttı! Meğer bildiklerimizden çok farklıymış...
Giriş Tarihi: 05.01.2024 14:29
Güncelleme Tarihi: 05.01.2024
14:39
Fatih Sultan Mehmet'in gerçek görüntüsü şaşırttı! Meğer bildiklerimizden çok farklıymış...
Osmanlı Devleti'nin hükümdarları, tarih kitaplarında gördüğümüz portrelerinden oldukça farklı bir şekilde resmedilmiş. İranlı sanatçı Reza Hemma-Tirad, üç yıl süren titiz bir çalışmanın ardından, 36 Osmanlı padişahının gerçekçi portrelerini ortaya çıkardı. Özellikle Osmanlı İmparatorluğu'nun önemli liderlerinden olan Fatih Sultan Mehmet'in portresi, genel algıdan oldukça ayrı bir şekilde karşımıza çıkıyor. İşte, tarih boyunca tanıdığımız Osmanlı Padişahları'nın gerçek görüntüleri...