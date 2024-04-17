Fatih Sultan Mehmet’in gerçek görüntüsü şaşırttı! Tüm bildiklerinizi unutun...

Üç yıl boyunca titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda, Türkiye'de yaşayan İranlı sanatçı Reza Hemma-Tirad, 36 Osmanlı padişahının portrelerini ortaya çıkardı. Bu özverili çalışmanın meyvesi olarak, padişahların geleneksel olarak bilinen imajları yerine, izleyicilere farklı bir perspektif sunuldu.