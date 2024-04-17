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Fatih Sultan Mehmet'in gerçek görüntüsü şaşırttı! Tüm bildiklerinizi unutun...
Giriş Tarihi: 17.04.2024 14:17
Güncelleme Tarihi: 17.04.2024
14:36
Fatih Sultan Mehmet'in gerçek görüntüsü şaşırttı! Tüm bildiklerinizi unutun...
Osmanlı İmparatorluğu'nun liderlerinin aslında tarih kitaplarında gördüklerimizden oldukça farklı bir portresi var. İranlı sanatçı Reza Hemma-Tirad, üç yıl süren titiz çalışmalarının sonucunda 36 Osmanlı padişahının gerçek yüzlerini ortaya çıkardı. Bu portreler arasında en dikkat çekici olanı, Osmanlı İmparatorluğu'nun en önemli liderlerinden biri olan Fatih Sultan Mehmet'in, genel algıdan oldukça farklı bir sunumuyla öne çıkıyor. İşte tarihin sayfalarından çıkıp gelmiş gibi duran Osmanlı padişahlarının gerçek yüzleri...