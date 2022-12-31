Fatih Ürek kimdir, kaç yaşında ve nereli? Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı konuğu Fatih Ürek şarkıları, yaşı ve hayatı

Fatih Ürek, Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı özel programının konukları arasında yer alıyor. 31 Aralık gecesinde Yılbaşı Gazinosu konseptiyle ekrana gelen programda Fatih Ürek de sevilen şarkılarını seslendirecek. Programın izleyicileri ünlü isme ilişkin Fatih Ürek kimdir, kaç yaşında ve nereli gibi sorulara yanıt arıyor. Fantezi pop türünde eser veren sanatçının hayatına ilişkin detaylar merak ediliyor. İşte Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı konuğu Fatih Ürek şarkıları, yaşı, ailesi ve hayatı hakkında detaylar…