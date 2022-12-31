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Haberler Yaşam Fatih Ürek kimdir, kaç yaşında ve nereli? Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı konuğu Fatih Ürek şarkıları, yaşı ve hayatı
Giriş Tarihi: 31.12.2022 15:20 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022 15:21

Fatih Ürek kimdir, kaç yaşında ve nereli? Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı konuğu Fatih Ürek şarkıları, yaşı ve hayatı

Fatih Ürek, Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı özel programının konukları arasında yer alıyor. 31 Aralık gecesinde Yılbaşı Gazinosu konseptiyle ekrana gelen programda Fatih Ürek de sevilen şarkılarını seslendirecek. Programın izleyicileri ünlü isme ilişkin Fatih Ürek kimdir, kaç yaşında ve nereli gibi sorulara yanıt arıyor. Fantezi pop türünde eser veren sanatçının hayatına ilişkin detaylar merak ediliyor. İşte Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı konuğu Fatih Ürek şarkıları, yaşı, ailesi ve hayatı hakkında detaylar…

Fatih Ürek kimdir, kaç yaşında ve nereli? Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı konuğu Fatih Ürek şarkıları, yaşı ve hayatı

Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı özel konukları arasında yer alan Fatih Ürek araştırmalar arasında yerini aldı. Fatih Ürek kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi okuldan mezun gibi sorularla incelenen ünlü ismin hayatı merak ediliyor. Pop müzik alanında eserleri bulunan Fatih Ürek'in şarkıları da bu noktada mercek altına alınıyor. İşte Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı konuğu Fatih Ürek şarkıları, yaşı ve biyografisi…

Fatih Ürek kimdir, kaç yaşında ve nereli? Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı konuğu Fatih Ürek şarkıları, yaşı ve hayatı

FATİH ÜREK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Fatih Ürek 3 Nisan 1966 Erzurum doğumlu Türk şarkıcı ve tiyatrocudur. Müzik kariyerinin yanı sıra çeşitli dizi ve filmlerde rol almıştır.

Erzurum'da bir sucuk fabrikasında kasaplık yapan Şerafettin Ürek'in 4 çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. 3 kız kardeşi vardır. Henüz 1 yaşında iken ailesi Bursa'ya göçtü.

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Fatih Ürek kimdir, kaç yaşında ve nereli? Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı konuğu Fatih Ürek şarkıları, yaşı ve hayatı

FATİH ÜREK HAYATI VE KARİYERİ

15 yaşında Bursa Devlet Tiyatrosu'nun figüran kadrosuna girdi. 20 yaşına kadar tiyatroda çalıştı. Mahir Canova'dan dersler gördü. Ancak tiyatrodan devam etmedi. Bu dönem züccaciyeci ve mobilyacıda çalıştı. Ses sanatçısı olmaya karar veren Fatih Ürek bir süre Taylan Gazinosunda çalıştıktan sonra İstanbul'a taşındı.

İlk albümü Yaktı Yaktı'yı Raks Müzik etiketiyle 1993 yılında yayınlayan sanatçı bu albümünde, ilk olarak Bülent Ersoy'un Sefam Olsun albümünde seslendirdiği aynı isimli şarkıya yeni yorumuyla yer vermiş, 1995 yılında çıkardığı Sen İki Gözümsün albümünde pop şarkılarının yanı sırasında klasik şarkılara da yer vermiştir. 1997 yılında Reyting Hamdi programında Fred Çakmaktaş'ı canlandırdı.

Fatih Ürek kimdir, kaç yaşında ve nereli? Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı konuğu Fatih Ürek şarkıları, yaşı ve hayatı

2008 yılında adından sıkça söz ettiren Sus albümü ile 13 yıllık bir aranın ardından giriş yapan sanatçı bu albümünde seslendirdiği "Hadi Hadi" ve "Sus" şarkılarıyla müzik listelerinde üst sıralara kadar yükselmiştir. Hayde albümünde "Hayde" ve "Yedi Tepe" şarkılarının düzenlemelerinde Emrah Karaduman ile çalışmıştır.

2011 yılında Praktiker'in reklamlarında oynadı. Kanal D'de yayımlanan Gelinim Mutfakta adlı yemek yarışmasının 2018-2020 yılları arasında sunuculuğunu yaptı. Show TV'de yayınlanan Kuaförüm Sensin adlı yarışmada jürilik yapmıştır.

Fatih Ürek kimdir, kaç yaşında ve nereli? Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı konuğu Fatih Ürek şarkıları, yaşı ve hayatı

FATİH ÜREK ŞARKILARI

Yaktı Yaktı (1993)

Sen İki Gözümsün (1995)

Sus (2008)

Hala Hala (2009)

Alırım aklını (2010)

Hayde (2011)

300 - 500 (2012) (Single)

Bak Güzele (2013) (Single)

Altın Çağ (2015)

Sallaya Sallaya (2016) (Single)

Tak Tak (2018) (Single)

Havam Yerinde (2019) (Aşk'ın Şarkıları)

Penaltı ve Gol (2019) (Single)

Filmografi

Reyting Hamdi - (1995-2003)

Beyaz Show - (1996) (Konuk)

Şeytanın Pabucu - (2008)

Genco - (2008) - Ses Sanatçısı (42. bölüm)

Neredesin Firuze - (2004)

Güldür Güldür Show - (2014) (Konuk)

Arkadaşım Hoşgeldin - (2014) (Konuk)

Bu Tarz Benim - (2014)

Gelinim Mutfakta (2018-2020) - Sunucu

Jet Sosyete - (2019) - Kendisi (44. bölüm, konuk)

Kuaförüm Sensin - (2020) - Jüri

Menajerimi Ara - (2021) - Kendisi (41. bölüm, konuk)

Şarkılar Bizi Söyler - (2021) (16. bölüm, konuk)

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