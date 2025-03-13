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Fatma Kara canice katledilmişti: Acılı babadan yürekleri dağlayan sözler! “Gelinlik giydireceğime kefen giydirdim”
Giriş Tarihi: 13.03.2025 21:13
Güncelleme Tarihi: 13.03.2025
21:30
Fatma Kara canice katledilmişti: Acılı babadan yürekleri dağlayan sözler! “Gelinlik giydireceğime kefen giydirdim”
İzmir'in Ödemiş ilçesinde eski sevgilisi tarafından vahşice katledilerek öldürülen 27 yaşındaki Fatma Kara'nın babasının sözleri yürekleri dağladı. "İçim o kadar yanıyor ki ben kızımı gördüğümde kafası resmen…"