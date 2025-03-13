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Haberler Yaşam Fatma Kara canice katledilmişti: Acılı babadan yürekleri dağlayan sözler! “Gelinlik giydireceğime kefen giydirdim”
Giriş Tarihi: 13.03.2025 21:13 Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 21:30

Fatma Kara canice katledilmişti: Acılı babadan yürekleri dağlayan sözler! “Gelinlik giydireceğime kefen giydirdim”

İzmir'in Ödemiş ilçesinde eski sevgilisi tarafından vahşice katledilerek öldürülen 27 yaşındaki Fatma Kara'nın babasının sözleri yürekleri dağladı. "İçim o kadar yanıyor ki ben kızımı gördüğümde kafası resmen…"

İHA
Fatma Kara canice katledilmişti: Acılı babadan yürekleri dağlayan sözler! Gelinlik giydireceğime kefen giydirdim

Korkunç olay, İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatma Kara (27), sokaktaki bir parkta eski sevgilisi Olgun G. (34) ile buluştu. İkili arasında çıkan tartışma büyürken, Olgun G. kadını darbetmeye başladı. Saldırgan, Fatma Kara'nın başını defalarca asfalta vurarak ağır yaraladı.

Fatma Kara canice katledilmişti: Acılı babadan yürekleri dağlayan sözler! Gelinlik giydireceğime kefen giydirdim

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırgan Olgun G., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Fatma Kara'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz kadının cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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Fatma Kara canice katledilmişti: Acılı babadan yürekleri dağlayan sözler! Gelinlik giydireceğime kefen giydirdim

Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Kara'nın cenazesi, Aydın'ın Söke ilçesindeki cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Öte yandan, daha önce de Olgun G.'nin Fatma Kara'ya defalarca şiddet uyguladığı, bu nedenle mahkemelik olduğu ve uzaklaştırma kararının bittiği öğrenildi. Olay gecesi de ikilinin konuşmak için parkta buluştukları öğrenildi.

Fatma Kara canice katledilmişti: Acılı babadan yürekleri dağlayan sözler! Gelinlik giydireceğime kefen giydirdim

Gözaltına alınan saldırganın ilk ifadesinde, "Alkol aldık, tartışma çıkınca birbirimize vurmaya başladık. Kendime hakim olamadım; Fatma'nın yerde hareketsiz olduğunu görünce öldüğünden şüphelendim" dediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Olgun G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Fatma Kara canice katledilmişti: Acılı babadan yürekleri dağlayan sözler! Gelinlik giydireceğime kefen giydirdim

"TAKINTILI BİR ŞAHIS VE KIZIMI TAKİP EDİYOR"

Evladının acısını yaşayan Fatma Kara'nın babası Yılmaz Kara, olay anını güçlükle anlattı. Kara, "Sabah saatlerinde kızımı aradım, ulaşamadım. Defalarca aradım açmadı. Saat 12'de tekrar aradım açmayınca kızımı merak ettim ve oğlumu Ödemiş ilçesine gönderdim. Kızım orada ablasının evinde kalıyor ve kardeşinin çocuklarına bakıyordu. Olgun G. takıntılı bir şahıs ve kızımı takip ediyor. Zaten daha öncelerden de rahatsız ediyormuş.