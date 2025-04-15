FATURALARDA DEVLET DESTEĞİ ÖDEMELERİ 2025: Doğal gaz ve elektrik faturası destek ödemelerinden kimler yararlanabilir?

FATURALARDA DEVLET DESTEĞİ NEDİR, NE KADAR?

Enerji kaynaklarının verimli kullanımını teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen fatura destek uygulaması, elektrik ve doğalgaz faturalarında vatandaşlara maddi kolaylık sağlıyor.

Elektrik Desteği:

Aylık elektrik tüketimi 417 kilovatsaatin altında olan haneler, düşük tüketim grubuna giriyor ve bu gruptaki kullanıcılara yüzde 60 oranında devlet desteği sağlanıyor.

Tüketimi bu sınırın üzerinde olan, yani yüksek tüketim grubundaki kullanıcılar için ise destek oranı yüzde 40 olarak uygulanıyor.