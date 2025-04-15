Haberler
Yaşam
FATURALARDA DEVLET DESTEĞİ ÖDEMELERİ 2025: Doğal gaz ve elektrik faturası destek ödemelerinden kimler yararlanabilir?
Giriş Tarihi: 15.04.2025 09:33
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025
09:33
FATURALARDA DEVLET DESTEĞİ ÖDEMELERİ 2025: Doğal gaz ve elektrik faturası destek ödemelerinden kimler yararlanabilir?
2025 yılı itibarıyla doğalgaz ve elektrik faturaları için devlet destek programı başlatılıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve BOTAŞ, fatura desteğine ilişkin başvuru ve uygulama kriterlerini kamuoyuyla paylaştı. Şimdi ise vatandaşlar, devletin sağlayacağı yardım miktarını ve kimlerin bu destekten faydalanabileceğini merak ediyor. Peki, 2025 doğalgaz ve elektrik faturası desteği ne kadar olacak, başvuru şartları neler?