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Giriş Tarihi: 15.04.2025 09:33 Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 09:33

FATURALARDA DEVLET DESTEĞİ ÖDEMELERİ 2025: Doğal gaz ve elektrik faturası destek ödemelerinden kimler yararlanabilir?

2025 yılı itibarıyla doğalgaz ve elektrik faturaları için devlet destek programı başlatılıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve BOTAŞ, fatura desteğine ilişkin başvuru ve uygulama kriterlerini kamuoyuyla paylaştı. Şimdi ise vatandaşlar, devletin sağlayacağı yardım miktarını ve kimlerin bu destekten faydalanabileceğini merak ediyor. Peki, 2025 doğalgaz ve elektrik faturası desteği ne kadar olacak, başvuru şartları neler?

FATURALARDA DEVLET DESTEĞİ ÖDEMELERİ 2025: Doğal gaz ve elektrik faturası destek ödemelerinden kimler yararlanabilir?

Devlet desteğiyle fatura düzenlemelerine dair detaylar açıklandı. Bu kapsamda, konut ve iş yerleri için elektrik faturalarında önemli değişiklikler hayata geçirildi. Doğalgaz faturalarında yüzde 65'e varan destek sağlanırken, elektrik faturalarında ise tüketim miktarına bağlı olarak enerji verimliliğini teşvik eden destek uygulamaları devreye alındı. Peki, 2025 yılında doğalgaz ve elektrik faturası desteği ne kadar, başvuru şartları neler? İşte detaylar...

FATURALARDA DEVLET DESTEĞİ ÖDEMELERİ 2025: Doğal gaz ve elektrik faturası destek ödemelerinden kimler yararlanabilir?

FATURALARDA DEVLET DESTEĞİ NEDİR, NE KADAR?

Enerji kaynaklarının verimli kullanımını teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen fatura destek uygulaması, elektrik ve doğalgaz faturalarında vatandaşlara maddi kolaylık sağlıyor.

Elektrik Desteği:
Aylık elektrik tüketimi 417 kilovatsaatin altında olan haneler, düşük tüketim grubuna giriyor ve bu gruptaki kullanıcılara yüzde 60 oranında devlet desteği sağlanıyor.
Tüketimi bu sınırın üzerinde olan, yani yüksek tüketim grubundaki kullanıcılar için ise destek oranı yüzde 40 olarak uygulanıyor.

Doğalgaz Desteği:
Doğalgaz faturalarında ise devlet desteği oranı yüzde 65'e kadar çıkıyor. Bu destekle, özellikle kış aylarında artan doğalgaz tüketiminin vatandaş üzerindeki yükü hafifletilmeye çalışılıyor.

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FATURALARDA DEVLET DESTEĞİ ÖDEMELERİ 2025: Doğal gaz ve elektrik faturası destek ödemelerinden kimler yararlanabilir?

FATURALARDA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR
Doğalgaz ve elektrik faturalarında devlet desteği oranları ile tüketim miktarları 1 Nisan 2025'ten itibaren net bir şekilde belirtilmeye başladı. Örnek bir faturada şu ifadeler yer aldı: ''İlgili dönem tüketim bedeli 1.376.44 TL olup, 799,80 TL'lik devlet desteği sonrasında ödenecek tutar 577 TL'dir.''

FATURALARDA DEVLET DESTEĞİ ÖDEMELERİ 2025: Doğal gaz ve elektrik faturası destek ödemelerinden kimler yararlanabilir?

DEVLET DESTEĞİ MİKTARI FATURALARDA YER ALACAK

Yapılan düzenleme ile birlikte, bu aydan itibaren, elektrik faturalarına sunulan devlet desteği artık mesaj ve faturalar üzerinde de yer alıyor.

Abonelere bu ay gelen faturalarda, toplam miktar ile birlikte devlet desteği sonrasında ödenmesi gereken fatura tutarı bilgisine yer verildi.

Gelen örnek mesajlardan birisinde "... sözleşme hesap numaralı elektrik aboneliğinizin 14.04.2025 son ödeme tarihli 04/2025 dönemi tüketim bedeli 774,34 TL olup, 424,34 TL'lik devlet desteği sonrasında ödenmesi gereken fatura tutarı 350,00 TL'dir" notu yer aldı.

Benzer bilgilendirmenin doğalgaz faturalarında ve mesajlarında da yer alacağı bildirildi.

FATURALARDA DEVLET DESTEĞİ ÖDEMELERİ 2025: Doğal gaz ve elektrik faturası destek ödemelerinden kimler yararlanabilir?

ELEKTRİK FATURASI İÇİN DEVLET DESTEĞİ ŞARTLARI

Devlet tarafından sağlanan elektrik faturası desteği yalnızca konut aboneleri için geçerlidir. Ticarethane, sanayi tesisleri veya elektrik üretimi yapan işletmeler, bu destekten yararlanamaz.

Ayrıca, destek miktarı aylık elektrik tüketimine göre değişiklik göstermektedir. 417 kilovatsaatin altında tüketim yapan aboneler ile bu sınırın üzerinde tüketim yapanlar arasında uygulanan destek tutarları farklıdır.