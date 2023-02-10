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Haberler Yaşam FAY HATTI SORGULAMA HARİTASI 2023 | Türkiye deprem risk haritası ile e-devlet fay hattı sorgulama nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 10.02.2023 19:41 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023 19:41

FAY HATTI SORGULAMA HARİTASI 2023 | Türkiye deprem risk haritası ile e-devlet fay hattı sorgulama nasıl yapılır?

Fay hattı haritası İstanbul başta olmak üzere 81 il için sorgulanıyor. 7.7 ve 7.6 olmak üzere dokuz saat arayla iki kez Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerin ardından Malatya, Gaziantep, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa, Hatay, Adana, Mersin, Adıyaman yıkıcı etkilerle karşılaştı. Fay hattı sorgulama e-devlet ve AFAD üzerinden gerçekleştiriliyor. 2023 Türkiye deprem risk haritası ile vatandaşlar evimin altından fay hattı geçiyor mu, riskli mi sorularına yanıt arıyor. İşte, fay hattı sorgulama ekranı…

FAY HATTI SORGULAMA HARİTASI 2023 | Türkiye deprem risk haritası ile e-devlet fay hattı sorgulama nasıl yapılır?

Türkiye deprem risk haritası 2023 üzerinde riskli bölgeler işaretleniyor. Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan iki büyük Kahramanmaraş depremi ardından araştırmalar hız kazandı. Fay hattı sorgulama ekranı üzerinden vatandaşlar kendi bölgelerinin risk durumunu araştırıyor. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken artçı sarsıntılar bölge halkını endişelendirmeye devam ediyor. Peki, e-devlet fay hattı sorgulama nasıl yapılır? İşte, AFAD fay hattı haritası

FAY HATTI SORGULAMA HARİTASI 2023 | Türkiye deprem risk haritası ile e-devlet fay hattı sorgulama nasıl yapılır?

OTURDUĞUM EV SAĞLAM MI VE DEPREME DAYANIKLI MI?

Hiç şüphesiz, yanıtı en çok merak edilen sorular arasında, 'Oturduğum yer, ev güvenli mi ve deprem riski var mı?' bulunuyor. Herkesin bildiği gibi, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bünyesinde hizmete sunulan yenilenmiş diri fay hatları haritası ile oturduğunuz yerin, binanın güvenli olup olmadığını hızlı ve kolay bir şekilde öğrenme imkanına sahipsiniz.

İşte, Türkiye deprem risk haritası ve fay hattı sorgulama ekranı;

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FAY HATTI SORGULAMA HARİTASI 2023 | Türkiye deprem risk haritası ile e-devlet fay hattı sorgulama nasıl yapılır?

TÜRKİYE FAY HARİTASI SORGULAMA EKRANI

Türkiye fay hattı haritası sorgulama ekranı, son depremlerin ardından pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. MTA ve AFAD tarafından listelenen fay hatları, birkaç adımda kolayca görüntülenebiliyor. Fay haritası ile hangi şehir ya da ilçeden fay hatları geçtiğini listeyen iki kurum, bu bilgileri belirli periyodlarda güncelliyor. Türkiye fay haritası görüntüleme ekranı, internet üzerinden kolayca görüntülenebilmektedir.

En son 1996 yılında yürürlüğe giren Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası, AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yenilenmiş, 18 Mart 2018 tarih ve 30364 sayılı (mükerrer) Resmi Gazete' de yayımlanmıştır. Yeni harita 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

FAY HATTI SORGULAMA HARİTASI 2023 | Türkiye deprem risk haritası ile e-devlet fay hattı sorgulama nasıl yapılır?

Yeni harita en güncel deprem kaynak parametreleri, deprem katalogları ve yeni nesil matematiksel modeller dikkate alınarak çok daha fazla ve ayrıntılı veriyle hazırlanmıştır. Yeni haritada, bir önceki haritadan farklı olarak deprem bölgeleri yerine en büyük yer ivmesi değerleri gösterilmiş ve "deprem bölgesi" kavramı ortadan kaldırılmıştır.

Deprem tehlike haritası RİSK haritası değildir. RİSK haritası olması için bu tehlike haritası üzerinde yapıların, nüfusun deprem anında etkilenme durumunu bilmek, ekonomik kayıpları saptamak ve depremin çevreye vereceği zararları hesaplayıp bu zarar ve kayıp sonuçlarını gösteren harita oluşturmak gerekir.

Yeni harita, AFAD Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) tarafından desteklenen ²Türkiye Sismik Tehlike Haritasının Güncellenmesi² başlıklı proje ile kamu ve üniversite işbirliği kapsamında hazırlanmıştır.

E DEVLET GİRİŞ İLE AFAD FAY HATLARI HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

FAY HATTI SORGULAMA HARİTASI 2023 | Türkiye deprem risk haritası ile e-devlet fay hattı sorgulama nasıl yapılır?

EVİMİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?

http://yerbilimleri.mta.gov.tr/anasayfa.aspx adresi üzerinden tıklayarak harita üzerinden bulunduğunuz konuma ulabilirsiniz. Ekranın yan tarafından Faylar sekmesini ve Depremler sekmesinden ise Son 24, son 7 gün ve Son 30 gün şeklinde bulunan kutucuklara tıklayarak hangi zaman diliminde evinizin altından fay hattın geçtiğini görebileceksiniz.

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