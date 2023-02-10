FAY HATTI SORGULAMA HARİTASI 2023 | Türkiye deprem risk haritası ile e-devlet fay hattı sorgulama nasıl yapılır?

Fay hattı haritası İstanbul başta olmak üzere 81 il için sorgulanıyor. 7.7 ve 7.6 olmak üzere dokuz saat arayla iki kez Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerin ardından Malatya, Gaziantep, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa, Hatay, Adana, Mersin, Adıyaman yıkıcı etkilerle karşılaştı. Fay hattı sorgulama e-devlet ve AFAD üzerinden gerçekleştiriliyor. 2023 Türkiye deprem risk haritası ile vatandaşlar evimin altından fay hattı geçiyor mu, riskli mi sorularına yanıt arıyor. İşte, fay hattı sorgulama ekranı…