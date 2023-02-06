Fay hattı haritası Türkiye: e-devlet fay hattı sorgulama ile evimin altından fay hattı geçiyor mu?

Türkiye fay hattı haritası son dakika araştırılmaya başladı. 6 Şubat Pazartesi saat 04.17 itibarıyla yaşanan Kahramanmaraş depremi çalışmalarında bilanço ağırlaşırken Malatya, Gaziantep, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa, Hatay, Adana, Mersin, Adıyaman için de araştırmalar devam ediyor. Vatandaşlar "evimin altından fay hattı geçiyor mu" sorusuna yanıt aramaya başladı. Fay hattı sorgulama ekranı ziyaret ediliyor. Hat üzerinde bulunanlar fayın kırılıp kırılmadığına dair sorgulamalarına devam ediyor. İşte, 2023 fay hattı sorgulama e devlet ekranı…