Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan 7.7 ve 7.6'lık iki Kahramanmaraş depremi 25 binden fazla can kaybına neden oldu. Fay hattı sorgulama işlemleri Türkiye deprem risk haritası üzerinden yapılıyor. Afet bölgesi başta olmak üzere asrın felaketine tanık olan tüm vatandaşlar, deprem riski olan iller ve ilçeler konusunda araştırmalara başladı. Ülkemizde en büyük depremlerin görüldüğü Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu fay hattı üzerindeki şehirler ve ilçeler fay hatları haritası ile araştırılıyor. Peki, e-devlet fay hattı sorgulama nasıl yapılır, evim depreme dayanıklı mı? İşte, risk altında olan ve deprem riski olmayan iller/ilçeler…