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Haberler Yaşam DEPREM RİSK HARİTASI 2023 | Fay hattı sorgulama ile evim depreme dayanıklı mı? Deprem riski olan iller ve ilçeler
Giriş Tarihi: 13.02.2023 13:55 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 14:05

DEPREM RİSK HARİTASI 2023 | Fay hattı sorgulama ile evim depreme dayanıklı mı? Deprem riski olan iller ve ilçeler

Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan 7.7 ve 7.6'lık iki Kahramanmaraş depremi 25 binden fazla can kaybına neden oldu. Fay hattı sorgulama işlemleri Türkiye deprem risk haritası üzerinden yapılıyor. Afet bölgesi başta olmak üzere asrın felaketine tanık olan tüm vatandaşlar, deprem riski olan iller ve ilçeler konusunda araştırmalara başladı. Ülkemizde en büyük depremlerin görüldüğü Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu fay hattı üzerindeki şehirler ve ilçeler fay hatları haritası ile araştırılıyor. Peki, e-devlet fay hattı sorgulama nasıl yapılır, evim depreme dayanıklı mı? İşte, risk altında olan ve deprem riski olmayan iller/ilçeler…

DEPREM RİSK HARİTASI 2023 | Fay hattı sorgulama ile evim depreme dayanıklı mı? Deprem riski olan iller ve ilçeler

Fay hattı sorgulama e-devlet üzerinden yapılmaya başladı. 10 ilde yıkıcı etkilere neden olan Kahramanmaraş depremi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Zemin ve yapı kaynaklı dayanıklılık arayan vatandaşlar evim depreme dayanıklı mı sorusuna yanıt arıyor. Türkiye deprem risk haritası ile Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu fay hattı üzerindeki iller ve ilçeler belirleniyor. Öte yandan deprem riski olmayan şehirler ve ilçeler de en çok araştırılanlar arasında. Peki, deprem riski olan iller ve ilçeler hangileri? İşte, fay hattı sorgulama haritası…

DEPREM RİSK HARİTASI 2023 | Fay hattı sorgulama ile evim depreme dayanıklı mı? Deprem riski olan iller ve ilçeler

EVİMİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?

Hiç şüphesiz, yanıtı en çok merak edilen sorular arasında, 'Oturduğum yer, ev güvenli mi ve deprem riski var mı?' bulunuyor. Herkesin bildiği gibi, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bünyesinde hizmete sunulan yenilenmiş diri fay hatları haritası ile oturduğunuz yerin, binanın güvenli olup olmadığını hızlı ve kolay bir şekilde öğrenme imkanına sahipsiniz.

İşte, Türkiye deprem risk haritası ve fay hattı sorgulama ekranı;

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DEPREM RİSK HARİTASI 2023 | Fay hattı sorgulama ile evim depreme dayanıklı mı? Deprem riski olan iller ve ilçeler

TÜRKİYE FAY HARİTASI SORGULAMA EKRANI

Türkiye fay hattı haritası sorgulama ekranı, son depremlerin ardından pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. MTA ve AFAD tarafından listelenen fay hatları, birkaç adımda kolayca görüntülenebiliyor. Fay haritası ile hangi şehir ya da ilçeden fay hatları geçtiğini listeyen iki kurum, bu bilgileri belirli periyodlarda güncelliyor. Türkiye fay haritası görüntüleme ekranı, internet üzerinden kolayca görüntülenebilmektedir.

En son 1996 yılında yürürlüğe giren Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası, AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yenilenmiş, 18 Mart 2018 tarih ve 30364 sayılı (mükerrer) Resmi Gazete' de yayımlanmıştır. Yeni harita 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

E DEVLET GİRİŞ İLE AFAD FAY HATLARI HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

DEPREM RİSK HARİTASI 2023 | Fay hattı sorgulama ile evim depreme dayanıklı mı? Deprem riski olan iller ve ilçeler

http://yerbilimleri.mta.gov.tr/anasayfa.aspx adresi üzerinden tıklayarak harita üzerinden bulunduğunuz konuma ulabilirsiniz. Ekranın yan tarafından Faylar sekmesini ve Depremler sekmesinden ise Son 24, son 7 gün ve Son 30 gün şeklinde bulunan kutucuklara tıklayarak hangi zaman diliminde evinizin altından fay hattın geçtiğini görebileceksiniz.

FAY HATTI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

DEPREM RİSK HARİTASI 2023 | Fay hattı sorgulama ile evim depreme dayanıklı mı? Deprem riski olan iller ve ilçeler

DOĞU ANADOLU FAY HATTI NEREDE?

Doğu Anadolu Fay Hattı Türkiye'nin doğusunda büyük bir kırıktır. Fay, Anadolu Levhası ve Arap Levhası arasındaki sınır boyunca uzanmaktadır.

Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Elazığ ovalarından geçerek Bingöl'e kadar sokulur. Ölü Deniz Çatlağının kuzey sonunda Maraş Üçlü Bitişmesinden başlayarak kuzeydoğu istikametinde işler ve Karlıova Üçlü Bitişmesinde sona erer ki burada Kuzey Anadolu Fay Hattı ile buluşur.

7.7 ve 7.6 şiddetindeki Kahramanmaraş depremi bu fay hattı üzerinde gerçekleşmiştir.

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