FAY HATTI SORGULAMA E-DEVLET EKRANI: Türkiye Fay hattı haritası ile evimin altından fay hattı geçiyor mu, riskli mi?

Fay hattı haritası Türkiye 2023 verileri ile sorgulanıyor. İki kez Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremin ardından Malatya, Gaziantep, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa, Hatay, Adana, Mersin, Adıyaman'da yıkıcı etkiler görülmeye devam ediyor. Fay hattı sorgulama e-devlet ve AFAD üzerinden ziyaret edilmeye başladı. Deprem bölgesinde bulunan veya riskli bölgelerde yer alan tüm Türkiye'deki vatandaşlar evimin altından fay hattı geçiyor mu, riskli mi sorularına yanıt arıyor. İşte, fay hattı sorgulama ekranı…