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Haberler Yaşam FAY HATTI SORGULAMA E-DEVLET EKRANI: Türkiye Fay hattı haritası ile evimin altından fay hattı geçiyor mu, riskli mi?
Giriş Tarihi: 07.02.2023 20:00 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023 20:00

FAY HATTI SORGULAMA E-DEVLET EKRANI: Türkiye Fay hattı haritası ile evimin altından fay hattı geçiyor mu, riskli mi?

Fay hattı haritası Türkiye 2023 verileri ile sorgulanıyor. İki kez Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremin ardından Malatya, Gaziantep, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa, Hatay, Adana, Mersin, Adıyaman'da yıkıcı etkiler görülmeye devam ediyor. Fay hattı sorgulama e-devlet ve AFAD üzerinden ziyaret edilmeye başladı. Deprem bölgesinde bulunan veya riskli bölgelerde yer alan tüm Türkiye'deki vatandaşlar evimin altından fay hattı geçiyor mu, riskli mi sorularına yanıt arıyor. İşte, fay hattı sorgulama ekranı…

FAY HATTI SORGULAMA E-DEVLET EKRANI: Türkiye Fay hattı haritası ile evimin altından fay hattı geçiyor mu, riskli mi?

Evimin altından fay hattı geçiyor mu, riskli sorusu Kahramanmaraş depremi sonrası en çok sorulanlar arasında yerini aldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken Malatya, Gaziantep, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa, Hatay, Adana, Mersin, Adıyaman başta olmak üzere illerde fay hattı sorgulama ekranı ziyaret ediliyor. Türkiye fay hattı haritası 2023 üzerinde araştırmalar devam ediyor. Peki, e devlet fay hattı sorgulama nasıl yapılır? İşte, detaylar…

FAY HATTI SORGULAMA E-DEVLET EKRANI: Türkiye Fay hattı haritası ile evimin altından fay hattı geçiyor mu, riskli mi?

OTURDUĞUM EV SAĞLAM MI VE DEPREME DAYANIKLI MI?

Hiç şüphesiz, yanıtı en çok merak edilen sorular arasında, 'Oturduğum yer, ev güvenli mi ve deprem riski var mı?' bulunuyor. Herkesin bildiği gibi, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bünyesinde hizmete sunulan yenilenmiş diri fay hatları haritası ile oturduğunuz yerin, binanın güvenli olup olmadığını hızlı ve kolay bir şekilde öğrenme imkanına sahipsiniz.

İşte, Türkiye deprem risk haritası ve fay hattı sorgulama ekranı;

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FAY HATTI SORGULAMA E-DEVLET EKRANI: Türkiye Fay hattı haritası ile evimin altından fay hattı geçiyor mu, riskli mi?

TÜRKİYE FAY HARİTASI SORGULAMA EKRANI

Türkiye fay hattı haritası sorgulama ekranı, son depremlerin ardından pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. MTA ve AFAD tarafından listelenen fay hatları, birkaç adımda kolayca görüntülenebiliyor. Fay haritası ile hangi şehir ya da ilçeden fay hatları geçtiğini listeyen iki kurum, bu bilgileri belirli periyodlarda güncelliyor. Türkiye fay haritası görüntüleme ekranı, internet üzerinden kolayca görüntülenebilmektedir.

En son 1996 yılında yürürlüğe giren Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası, AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yenilenmiş, 18 Mart 2018 tarih ve 30364 sayılı (mükerrer) Resmi Gazete' de yayımlanmıştır. Yeni harita 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

FAY HATTI SORGULAMA E-DEVLET EKRANI: Türkiye Fay hattı haritası ile evimin altından fay hattı geçiyor mu, riskli mi?

Yeni harita en güncel deprem kaynak parametreleri, deprem katalogları ve yeni nesil matematiksel modeller dikkate alınarak çok daha fazla ve ayrıntılı veriyle hazırlanmıştır. Yeni haritada, bir önceki haritadan farklı olarak deprem bölgeleri yerine en büyük yer ivmesi değerleri gösterilmiş ve "deprem bölgesi" kavramı ortadan kaldırılmıştır.

Deprem tehlike haritası RİSK haritası değildir. RİSK haritası olması için bu tehlike haritası üzerinde yapıların, nüfusun deprem anında etkilenme durumunu bilmek, ekonomik kayıpları saptamak ve depremin çevreye vereceği zararları hesaplayıp bu zarar ve kayıp sonuçlarını gösteren harita oluşturmak gerekir.

Yeni harita, AFAD Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) tarafından desteklenen ²Türkiye Sismik Tehlike Haritasının Güncellenmesi² başlıklı proje ile kamu ve üniversite işbirliği kapsamında hazırlanmıştır.

E DEVLET GİRİŞ İLE AFAD FAY HATLARI HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

FAY HATTI SORGULAMA E-DEVLET EKRANI: Türkiye Fay hattı haritası ile evimin altından fay hattı geçiyor mu, riskli mi?

EVİMİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?

http://yerbilimleri.mta.gov.tr/anasayfa.aspx adresi üzerinden tıklayarak harita üzerinden bulunduğunuz konuma ulabilirsiniz. Ekranın yan tarafından Faylar sekmesini ve Depremler sekmesinden ise Son 24, son 7 gün ve Son 30 gün şeklinde bulunan kutucuklara tıklayarak hangi zaman diliminde evinizin altından fay hattın geçtiğini görebileceksiniz.

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