Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Türkiye Fay hattı deprem risk haritası - sorgulama ekranı - Evimin altından fay hattı geçiyor mu, hangi il ve ilçeler riskli?
Giriş Tarihi: 13.02.2023 18:48 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 18:48

Türkiye Fay hattı deprem risk haritası - sorgulama ekranı - Evimin altından fay hattı geçiyor mu, hangi il ve ilçeler riskli?

Türkiye fay hattı sorgulama ekranı araştırmaları hız kazandı. Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem 10 ilimizde de ciddi yıkımlara neden oldu. Binlerce vatandaşımız göçük altında hayatını kaybetti. Bölgede depremin 8. Gününde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Bilindiği üzere bu deprem doğu Anadolu fay hattı üzerinde gerçekleşti. Deprem kuşağında yer alan ülkemizde birçok vatandaş bu büyük felaket sonrası "Evimin altından fay hattı geçiyor mu?" sorusuna yanıt aramak üzere AFAD'ın deprem risk haritasını inceliyor. İşte Türkiye deprem haritası ile fay hattı sorgulama ekranı…

Türkiye Fay hattı deprem risk haritası - sorgulama ekranı - Evimin altından fay hattı geçiyor mu, hangi il ve ilçeler riskli?

Türkiye, üç ayrı fay hattının üzerinde bulunan bir ülke olduğundan ne yazık ki her an bir deprem felaketiyle de burun burunayız. Öyle ki, tarih 6 Şubat'ı gösterdiğinde ülkemiz büyük ve oldukça yıkıcı olan iki ayrı depremle adeta yasa boğuldu. 10 ilimizi etkileyen sarsıntı binlerce vatandaşımızı bu hayattan koparttı. Şimdilerde ise "Evimin altından fay hattı geçiyor mu?" sorularıyla Türkiye deprem risk haritası incelenmek bölgedeki riskler konusunda bilgi sahibi olunmak isteniyor. İşte Türkiye deprem haritası ile fay hattı sorgulama ekranı ve ayrıntılar.

Türkiye Fay hattı deprem risk haritası - sorgulama ekranı - Evimin altından fay hattı geçiyor mu, hangi il ve ilçeler riskli?

OTURDUĞUM EV SAĞLAM MI VE DEPREME DAYANIKLI MI?

Hiç şüphesiz, yanıtı en çok merak edilen sorular arasında, 'Oturduğum yer, ev güvenli mi ve deprem riski var mı?' bulunuyor. Herkesin bildiği gibi, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bünyesinde hizmete sunulan yenilenmiş diri fay hatları haritası ile oturduğunuz yerin, binanın güvenli olup olmadığını hızlı ve kolay bir şekilde öğrenme imkanına sahipsiniz.

İşte, Türkiye deprem risk haritası ve fay hattı sorgulama ekranı;

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Türkiye Fay hattı deprem risk haritası - sorgulama ekranı - Evimin altından fay hattı geçiyor mu, hangi il ve ilçeler riskli?

TÜRKİYE FAY HARİTASI SORGULAMA EKRANI

Türkiye fay hattı haritası sorgulama ekranı, son depremlerin ardından pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. MTA ve AFAD tarafından listelenen fay hatları, birkaç adımda kolayca görüntülenebiliyor. Fay haritası ile hangi şehir ya da ilçeden fay hatları geçtiğini listeyen iki kurum, bu bilgileri belirli periyodlarda güncelliyor. Türkiye fay haritası görüntüleme ekranı, internet üzerinden kolayca görüntülenebilmektedir.

En son 1996 yılında yürürlüğe giren Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası, AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yenilenmiş, 18 Mart 2018 tarih ve 30364 sayılı (mükerrer) Resmi Gazete' de yayımlanmıştır. Yeni harita 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Türkiye Fay hattı deprem risk haritası - sorgulama ekranı - Evimin altından fay hattı geçiyor mu, hangi il ve ilçeler riskli?

Yeni harita en güncel deprem kaynak parametreleri, deprem katalogları ve yeni nesil matematiksel modeller dikkate alınarak çok daha fazla ve ayrıntılı veriyle hazırlanmıştır. Yeni haritada, bir önceki haritadan farklı olarak deprem bölgeleri yerine en büyük yer ivmesi değerleri gösterilmiş ve "deprem bölgesi" kavramı ortadan kaldırılmıştır.

Deprem tehlike haritası RİSK haritası değildir. RİSK haritası olması için bu tehlike haritası üzerinde yapıların, nüfusun deprem anında etkilenme durumunu bilmek, ekonomik kayıpları saptamak ve depremin çevreye vereceği zararları hesaplayıp bu zarar ve kayıp sonuçlarını gösteren harita oluşturmak gerekir.

Yeni harita, AFAD Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) tarafından desteklenen ²Türkiye Sismik Tehlike Haritasının Güncellenmesi² başlıklı proje ile kamu ve üniversite işbirliği kapsamında hazırlanmıştır.

E DEVLET GİRİŞ İLE AFAD FAY HATLARI HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

Türkiye Fay hattı deprem risk haritası - sorgulama ekranı - Evimin altından fay hattı geçiyor mu, hangi il ve ilçeler riskli?

EVİMİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?

http://yerbilimleri.mta.gov.tr/anasayfa.aspx adresi üzerinden tıklayarak harita üzerinden bulunduğunuz konuma ulabilirsiniz. Ekranın yan tarafından Faylar sekmesini ve Depremler sekmesinden ise Son 24, son 7 gün ve Son 30 gün şeklinde bulunan kutucuklara tıklayarak hangi zaman diliminde evinizin altından fay hattın geçtiğini görebileceksiniz.

FAY HATTI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA