Türkiye fay hattı sorgulama ekranı araştırmaları hız kazandı. Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem 10 ilimizde de ciddi yıkımlara neden oldu. Binlerce vatandaşımız göçük altında hayatını kaybetti. Bölgede depremin 8. Gününde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Bilindiği üzere bu deprem doğu Anadolu fay hattı üzerinde gerçekleşti. Deprem kuşağında yer alan ülkemizde birçok vatandaş bu büyük felaket sonrası "Evimin altından fay hattı geçiyor mu?" sorusuna yanıt aramak üzere AFAD'ın deprem risk haritasını inceliyor. İşte Türkiye deprem haritası ile fay hattı sorgulama ekranı…