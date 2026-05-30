FB BAŞKANLIK SEÇİM TARİHİ: Fenerbahçe başkalık seçimi ne zaman, adaylar kimler?
Giriş Tarihi: 30.05.2026 20:10 Güncelleme Tarihi: 30.05.2026 20:13

Türk sporunun köklü kulüplerinden Fenerbahçe'de gözler Olağanüstü Seçimli Genel Kurul sürecine çevrildi. Hareketli geçen sezonun ardından alınan seçim kararı, sarı-lacivertli camiada büyük heyecan yaratırken, kongre takvimi ve başkan adayları taraftarların gündemindeki yerini koruyor. Kulübün geleceğini şekillendirecek kritik süreçte mevcut yönetimin yanı sıra adı geçen adaylar da yakından takip ediliyor.

Sarı-lacivertli camiada kongre hareketliliği sürüyor. Fenerbahçe'nin aldığı Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı sonrası taraftarlar ve üyeler seçim sürecine odaklanırken, başkanlık yarışında yer alacak isimler ve kongre takvimi merak konusu olmaya devam ediyor. Kulüpte yeni dönemin yol haritasını belirleyecek süreç yakından takip ediliyor.

FENERBAHÇE'DE SEÇİM HEYECANI!

Fenerbahçe Spor Kulübü yönetimi, kulübün geleceğini belirleyecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul sürecine ilişkin resmi takvimi duyurdu. Açıklamaya göre kongre süreci iki ayrı tarihte gerçekleştirilecek.

Tüzük kapsamında çoğunluğun sağlanmasının hedeflendiği ilk toplantı 29-30 Mayıs 2026 tarihlerinde yapılacak. İlk oturumda gerekli üye katılımına ulaşılamaması halinde ise seçim süreci ertelenmeden devam edecek.

Kesin seçimli genel kurul toplantısı, çoğunluk şartı aranmaksızın 6-7 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Kongrenin ilk gününde mali ve idari gündem maddeleri ele alınırken, ikinci gün delegeler yeni başkan ve yönetim kurulu için oy kullanacak. Genel kurul oturumlarının her iki günde de saat 10.00'da başlaması planlanıyor.

FENERBAHÇE BAŞKANLIK YARIŞINDA HANGİ İSİMLER VAR?

Fenerbahçe Spor Kulübü camiasında gözler başkanlık seçimlerine çevrilirken, adaylık sürecinin tamamlanmasıyla birlikte yarışacak isimler de netleşti. Yüksek Divan Kurulu'na yapılan resmi başvurular sonrası iki güçlü aday öne çıktı.

Aziz Yıldırım

Kulüp tarihinde uzun yıllar başkanlık görevini üstlenen Aziz Yıldırım, 1998-2018 dönemindeki yönetimin ardından yeniden aday olduğunu açıkladı. Tecrübeli isim, Fenerbahçe'nin 120. yılı öncesinde birlik ve güçlü bir yapılanma hedefiyle seçim yarışına dahil oldu.

Hakan Safi

İş dünyasındaki çalışmalarıyla tanınan ve önceki dönemde yönetim kurulu üyeliği yapan Hakan Safi de başkanlık için adaylığını duyurdu. Safi, genç ve yenilikçi bir yönetim anlayışıyla kulübü sportif ve ekonomik anlamda yeni bir döneme taşımayı amaçladığını ifade etti.

