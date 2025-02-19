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FED faiz kararı 2025 toplantı tarihleri: ABD Merkez Bankası FED faizi ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?
Giriş Tarihi: 19.02.2025 15:15
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
15:23
ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı beklentisi piyasa takipçilerinin gündemindeki yerini aldı. Yeni yılın ikinci kararı beklenirken özellikle altın fiyatları üzerinde etkili olacak açıklamayı yatırımcılar yakın takibe aldı. FED toplantı tarihleri 2025 yılına özel belirlendi. Peki; FED faizi ne zaman açıklanacak, ne olur, beklenti ne yönde?