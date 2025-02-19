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Giriş Tarihi: 19.02.2025 15:15 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 15:23

FED faiz kararı 2025 toplantı tarihleri: ABD Merkez Bankası FED faizi ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?

ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı beklentisi piyasa takipçilerinin gündemindeki yerini aldı. Yeni yılın ikinci kararı beklenirken özellikle altın fiyatları üzerinde etkili olacak açıklamayı yatırımcılar yakın takibe aldı. FED toplantı tarihleri 2025 yılına özel belirlendi. Peki; FED faizi ne zaman açıklanacak, ne olur, beklenti ne yönde?

FED faiz kararı 2025 toplantı tarihleri: ABD Merkez Bankası FED faizi ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?

FED faiz kararı en son ocak ayı sonunda belli oldu. 25 baz puan faiz indirimine giden ABD Merkez Bankası'nın yeni kararı bekleniyor. Toplantı öncesinde Başkan Jerome Powell'ın açıklamaları takip ediliyor. Peki; 2025 FED faizi ne zaman açıklanacak?

FED faiz kararı 2025 toplantı tarihleri: ABD Merkez Bankası FED faizi ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası FED toplantı tarihleri 2025 yılı için belirlendi. Şubat ayında toplanmayacak banka yetkilileri yeni FED faiz kararını 18-19 Mart 2025 tarihlerinde açıklayacak.

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FED faiz kararı 2025 toplantı tarihleri: ABD Merkez Bankası FED faizi ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?

FED FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Daha önce "Fed'in politika ayarlamak için acele etmesine ihtiyaç yok" şeklinde açıklama yapan Jerome Powell, ABD başkanı Donald Trump'ın faiz düşürülmesi yönündeki çağrılarına "kararlarımızı ekonomide olup bitenlere göre vermeye devam edeceğimizden emin olabilirler" şeklinde yanıt verdi.

FED faiz kararı 2025 toplantı tarihleri: ABD Merkez Bankası FED faizi ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?

FED TOPLANTI TAKVİMİ 2025

  • 28-29 Ocak
  • 18-19 Mart
  • 6-7 Mayıs
  • 17-18 Haziran
  • 29-30 Temmuz
  • 16-17 Eylül
  • 28-29 Ekim
  • 9-10 Aralık
FED faiz kararı 2025 toplantı tarihleri: ABD Merkez Bankası FED faizi ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?
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