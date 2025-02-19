FED faiz kararı 2025 toplantı tarihleri: ABD Merkez Bankası FED faizi ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?

FED faiz kararı en son ocak ayı sonunda belli oldu. 25 baz puan faiz indirimine giden ABD Merkez Bankası'nın yeni kararı bekleniyor. Toplantı öncesinde Başkan Jerome Powell'ın açıklamaları takip ediliyor. Peki; 2025 FED faizi ne zaman açıklanacak?