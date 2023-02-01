FED faiz kararı toplantısı bugün gerçekleşecek ve açıklanacak. Küresel piyasaların kilitlendiği ABD Merkez Bankası başkanı Powell'ın açıklaması için geri sayıma geçilirken beklentiler 25 baz puanlık artışı işaret ediyor. Bu kapsamda ise "Şubat ayı FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne oldu?" gibi birçok soru sabah saatleriyle ülkemizde de gündem maddeleri arasında. Karar; Altın, kripto, dolar gibi birçok piyasayı etkileyecek. İşte son dakika FED faiz kararı açıklaması.