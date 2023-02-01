Haberler Yaşam FED faiz kararı açıklaması için nefesler tutuldu! 2023 Şubat ayı FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne oldu?

Giriş Tarihi: 01.02.2023 07:40 Güncelleme Tarihi: 01.02.2023 07:41

FED faiz kararı açıklaması için nefesler tutuldu! 2023 Şubat ayı FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne oldu?

FED faiz kararı toplantısı bugün gerçekleşecek ve açıklanacak. Küresel piyasaların kilitlendiği ABD Merkez Bankası başkanı Powell'ın açıklaması için geri sayıma geçilirken beklentiler 25 baz puanlık artışı işaret ediyor. Bu kapsamda ise "Şubat ayı FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne oldu?" gibi birçok soru sabah saatleriyle ülkemizde de gündem maddeleri arasında. Karar; Altın, kripto, dolar gibi birçok piyasayı etkileyecek. İşte son dakika FED faiz kararı açıklaması.