Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam FED faiz kararı açıklaması için nefesler tutuldu! 2023 Şubat ayı FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne oldu?
Giriş Tarihi: 01.02.2023 07:40 Güncelleme Tarihi: 01.02.2023 07:41

FED faiz kararı açıklaması için nefesler tutuldu! 2023 Şubat ayı FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne oldu?

FED faiz kararı toplantısı bugün gerçekleşecek ve açıklanacak. Küresel piyasaların kilitlendiği ABD Merkez Bankası başkanı Powell'ın açıklaması için geri sayıma geçilirken beklentiler 25 baz puanlık artışı işaret ediyor. Bu kapsamda ise "Şubat ayı FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne oldu?" gibi birçok soru sabah saatleriyle ülkemizde de gündem maddeleri arasında. Karar; Altın, kripto, dolar gibi birçok piyasayı etkileyecek. İşte son dakika FED faiz kararı açıklaması.

FED faiz kararı açıklaması için nefesler tutuldu! 2023 Şubat ayı FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne oldu?

FED faiz kararı için nefesler tutuldu. Enflasyon düşüşü gözlemlenirken uzun zamandır faizleri arttıran ABD Merkez Bankası'nın faizlerdeki artış politikasını da yumuşatması bekleniyor. Bu kapsamda ise "Şubat ayı FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne oldu?" soruları yanıt arıyor. Gözler şimdi Başkan Powell'ın açıklamasında. İşte FED faiz kararı açıklamasında son durum.

FED faiz kararı açıklaması için nefesler tutuldu! 2023 Şubat ayı FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne oldu?

FED FAİZİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası yılın ilk FED toplantısı için bir araya geldi. 31 Ocak – 1 Şubat tarihleri arasında yapılan toplantıdan çıkacak FED faiz kararı Başkan Powell tarafından açıklanacak.

Açıklamanın 1 Şubat Çarşamba yarın akşam saatlerinde gelmesi bekleniyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
FED faiz kararı açıklaması için nefesler tutuldu! 2023 Şubat ayı FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne oldu?

PİYASALARIN BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Analistler, tutanaklardaki olası ipuçlarının para politikasına ilişkin belirsizliklerin azalmasına yardımcı olabileceğini kaydederek, nihai faiz oranına yönelik değerlendirmelerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre Fed'in yüzde 70 ihtimalle şubatta 25 baz puan faiz artıracağı öngörülürken, 50 baz puanlık faiz artırım ihtimali de yüzde 30 olasılıkla güçlü kalmaya devam ediyor.

FED faiz kararı açıklaması için nefesler tutuldu! 2023 Şubat ayı FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne oldu?

KÜRESEL PİYASALARDA TEMKİNLİ ADIMLAR!

ABD, İngiltere ve Avrupa merkez bankalarının para politikası kararlarının açıklanacağı haftaya küresel piyasalar temkinli başladı.

FED faizinde beklenen 25 baz puanlık faiz artırımı yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) politika faizlerinde 50 baz puanlık artışa gideceği öngörülüyor.

FED faiz kararı açıklaması için nefesler tutuldu! 2023 Şubat ayı FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne oldu?

SON FED FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

FED, yılın son toplantısında faizi 50 baz puan artırdı. Art arda 7. kez faiz artıran Fed, politika faizini yüzde 4,25-4,50 aralığına çıkardı.

FED Başkanı Powell, kararın ardından düzenlediği basın toplantısında, "Gelecek toplantıda daha yavaş bir faiz artırımına gitmek mantıklı görünüyor" açıklamasında bulundu.

SON DAKİKA