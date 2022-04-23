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Haberler Yaşam 2022 FED toplantısı hangi tarihte gerçekleşecek? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, FED kararı ne olur?
Giriş Tarihi: 23.04.2022 15:02 Güncelleme Tarihi: 23.04.2022 15:03

2022 FED toplantısı hangi tarihte gerçekleşecek? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, FED kararı ne olur?

ABD'nin merkez bankası olan FED'in faiz kararına bir süre daha olmasına rağmen şimdiden insanlar FED faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusunu iletmeye başladı bile. Mayısta verilecek kararda tahminlerin üstünde bir faiz artışı olabilir. ABD'de son 20 yılın en büyük enflasyonlarından birinin görülmesi, bu kararın en büyük sebeplerinden biri haline geldi. Altını ve doları ciddi açıdan etkileyecek bu karar, şimdiden ekonomistlerin en çok üzerine tartıştığı konulardan biri oldu. Peki, FED toplantısı ne zaman, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

2022 FED toplantısı hangi tarihte gerçekleşecek? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, FED kararı ne olur?

FED toplantısı şimdiden merak konusu oldu. Geçtiğimiz dönemde açıklanan karar ile birlikte faizlerde ABD artışa gidilmiş, enflasyonun önüne geçilmeye çalışılmıştı. Para basımının da daraltılması, doların daha kontrollü oluşunu sağladı. Şimdi de yeni para politikası toplantısında faiz kararının arttırılması kararı çıkacak gibi gözüküyor. Peki, FED faiz kararı nasıl olacak, karar ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

2022 FED toplantısı hangi tarihte gerçekleşecek? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, FED kararı ne olur?

FED TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Fed ilk toplantısını 25 – 26 Ocak 2022 tarihinde yapıldı. İkinci toplantı tarihi 15 – 16 Mart arasında gerçekleşti. Üçüncü toplantı da 3 – 4 Mayıs tarihinde yapılacak.

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2022 FED toplantısı hangi tarihte gerçekleşecek? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, FED kararı ne olur?

FED FAİZ KARARINI AÇIKLADI

ABD Merkez Bankası faizleri 25 baz puan arttırdığını açıklayacak yeni faiz oranını 0,50 olarak belirlemişti.

2022 FED toplantısı hangi tarihte gerçekleşecek? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, FED kararı ne olur?

FED FAİZ KARARI NE OLUR?

Rusya'ya yönelik beklentiler, FED'in hızlı ve düzenli sıkılaşmaya gitmek istemesi ve enflasyon toplandığında Fed'in faizleri arttıracağı bekleniyor.

2022 FED toplantısı hangi tarihte gerçekleşecek? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, FED kararı ne olur?

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