Haberler Yaşam 2022 FED toplantısı hangi tarihte gerçekleşecek? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, FED kararı ne olur?

Giriş Tarihi: 23.04.2022 15:02 Güncelleme Tarihi: 23.04.2022 15:03

2022 FED toplantısı hangi tarihte gerçekleşecek? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, FED kararı ne olur?

ABD'nin merkez bankası olan FED'in faiz kararına bir süre daha olmasına rağmen şimdiden insanlar FED faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusunu iletmeye başladı bile. Mayısta verilecek kararda tahminlerin üstünde bir faiz artışı olabilir. ABD'de son 20 yılın en büyük enflasyonlarından birinin görülmesi, bu kararın en büyük sebeplerinden biri haline geldi. Altını ve doları ciddi açıdan etkileyecek bu karar, şimdiden ekonomistlerin en çok üzerine tartıştığı konulardan biri oldu. Peki, FED toplantısı ne zaman, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…