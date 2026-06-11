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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde? 2026 FED faiz toplantı tarihi
Giriş Tarihi: 11.06.2026 06:21
FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde? 2026 FED faiz toplantı tarihi
Finans piyasalarında gözler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Yatırımcılar, karar metni ve verilecek mesajları yakından takip ederken, son ekonomik gelişmelerin piyasalarda hareketliliğe neden olduğu görülüyor. Altın, döviz ve kripto para piyasaları üzerinde etkili olması beklenen kararın detayları merakla bekleniyor.