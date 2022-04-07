FED faiz kararı için gözler şimdi ABD Merkez Bankası Mayıs toplantısına çevrildi. Küresel piyasalara yön verecek olan kritik kararın ne olacağı şimdiden merak ediliyor. Fed Başkanı Powell'ın açıklaması için geri sayım sürerken piyasaları yakından takip eden vatandaşlar "2022 Mayıs ayı FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bu ay toplantı var mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere Fed, yaptığı son açıklamada 2022 yılı için 3 kez faizlerde arttırım sinyali vermişti. Biri geçtiğimiz ay gerçekleşti. Peki, 2022 FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...