FED faiz kararı, küresel piyasaların gündeminde yer edinmeye devam ediyor. ABD Merkez bankası senenin 3. Toplantısı için bir araya gelmeye hazırlanırken toplantı sonrası Jerome Powell'ın açıklaması kripto para piyasasından altına pek çok piyasaya yön verecek. Hal böyleyken "FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, bu ay toplantı var mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz ay beklentilere paralel olarak faizler, yüzde 0-0,25 aralığından yüzde 0,25-0,50 aralığına çekilmişti. Peki, 2022 ABD merkez bankası toplantısı ile FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...