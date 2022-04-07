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Giriş Tarihi: 07.04.2022 17:06 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022 17:06

FED FAİZ KARARI ne zaman açıklanacak, karar ne olacak? Piyasalar 2022 ABD merkez bankası toplantısı ile FED faiz kararına kilitlendi!

FED faiz kararı, küresel piyasaların gündeminde yer edinmeye devam ediyor. ABD Merkez bankası senenin 3. Toplantısı için bir araya gelmeye hazırlanırken toplantı sonrası Jerome Powell'ın açıklaması kripto para piyasasından altına pek çok piyasaya yön verecek. Hal böyleyken "FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, bu ay toplantı var mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz ay beklentilere paralel olarak faizler, yüzde 0-0,25 aralığından yüzde 0,25-0,50 aralığına çekilmişti. Peki, 2022 ABD merkez bankası toplantısı ile FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...

FED FAİZ KARARI ne zaman açıklanacak, karar ne olacak? Piyasalar 2022 ABD merkez bankası toplantısı ile FED faiz kararına kilitlendi!

FED faiz kararı için gözler şimdi ABD Merkez Bankası Mayıs toplantısına çevrildi. Küresel piyasalara yön verecek olan kritik kararın ne olacağı şimdiden merak ediliyor. Fed Başkanı Powell'ın açıklaması için geri sayım sürerken piyasaları yakından takip eden vatandaşlar "2022 Mayıs ayı FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bu ay toplantı var mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere Fed, yaptığı son açıklamada 2022 yılı için 3 kez faizlerde arttırım sinyali vermişti. Biri geçtiğimiz ay gerçekleşti. Peki, 2022 FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...

FED FAİZ KARARI ne zaman açıklanacak, karar ne olacak? Piyasalar 2022 ABD merkez bankası toplantısı ile FED faiz kararına kilitlendi!

FED TOPLANTISI NE ZAMAN?

Fed 3-4 Mayıs tarihlerinde FOMC toplantısını gerçekleştirerek, 4 Mayıs akşamı faiz kararını açıklayacak.

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FED FAİZ KARARI ne zaman açıklanacak, karar ne olacak? Piyasalar 2022 ABD merkez bankası toplantısı ile FED faiz kararına kilitlendi!

PİYASALARIN GÖZÜ FED AÇIKLAMASINDA!

Dünya merkez bankalarının öncüsü ABD Merkez Bankası (Fed) Mayıs toplantısı piyasaların öncelikle gündeminde yer alıyor. Fed öngörüldüğü gibi Mart ayında 25 baz puan faiz artırımına gitti. Rusya Ukrayna Savaşı'nın patlak vermesi Fed'in daha güçlü faiz artırımı yapmasının önüne geçerken, krizi konusunda müzakrelerin devam etmesi sonra özellikle Fed'in Mayıs toplantısında 50 baz puanlık faiz artırımına gideceği yönündeki beklentileri artırdı. Ekonomistler ise yıl genelinde ise Fed'in 6 faiz artırımı yapacağı konusunda görüş bildiriliyor.

FED FAİZ KARARI ne zaman açıklanacak, karar ne olacak? Piyasalar 2022 ABD merkez bankası toplantısı ile FED faiz kararına kilitlendi!

A Para'da yayına katılan Troy Kıymetli Maden İş Geliştirme Yöneticisi Doğukan Çiçek, altın fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

"ALTIN FİYATLARI FED YÖNLÜ BASKI ALTINA GİREBİLİR"

Altın fiyatları için yegane önemli olan noktanın Fed'in faiz artırımı için vereceği kararlar olduğuna dikkat çeken uzman isim, "Altın fiyatları önümüzdeki günlerde Fed yönlü satış baskısı altına girebilir. Yatırımcılar bunu göz önünde bulundurmalı" diye konuştu.

FED FAİZ KARARI ne zaman açıklanacak, karar ne olacak? Piyasalar 2022 ABD merkez bankası toplantısı ile FED faiz kararına kilitlendi!

"ALTIN FİYATLARI RİSK ORTAMINDAN BESLENİYOR"

Altın fiyatlarının artan risk ve endişelerden beslendiğinin altını çizen Çiçek, "Altın bu risk ortamında güvenilir varlık olma özelliği ile öne çıkıyor. Rusya Ukrayna Savaşı'nın zirve yaptığı dönemlerde ons altın 2.070 dolar düzeylerini gördü. Şimdi aslında oradaki gerilimin azalmasıyla altın fiyatları için de paralel bir şekilde aşağı çekildiğini gözlemliyoruz" dedi.

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