FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2023 ABD Merkez Bankası FED faiz kararı beklentisi ne yönde?

ABD Merkez Bankası faiz kararı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 31 Ocak – 1 Şubat tarihleri arasında yapılan toplantı ile çıkacak sonuçlar merak ediliyor. Kararı Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell açıklayacak. Karara enflasyon oranları, dövizdeki artış ve dünya genelindeki resesyon etkili olacak. FED faiz kararı 2023; altın, dolar, emtia ve benzin fiyatlarını etkiliyor. Bu noktada yatırımcılar, "FED faiz kararı beklentisi ne yönde?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? FED faiz kararı ne oldu, açıklandı mı? İşte FED faiz kararı son dakika haberi