FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2023 ABD Merkez Bankası FED faiz kararı beklentisi ne yönde?

"FED faiz kararı açıklandı mı, ne oldu?" sorusu yanıt arıyor. Emtia ürünlerinde anlık hareketlenmeler yaşatan ABD Merkez Bankası faiz kararı, özellikle ABD enflasyon verileri ile şekilleniyor. FED faiz toplantısı sonrası kararı Jerome Powell açıklayacak. Peki, FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak? İşted detaylar