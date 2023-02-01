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Giriş Tarihi: 01.02.2023 18:24 Güncelleme Tarihi: 01.02.2023 18:25

FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2023 ABD Merkez Bankası FED faiz kararı beklentisi ne yönde?

ABD Merkez Bankası faiz kararı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 31 Ocak – 1 Şubat tarihleri arasında yapılan toplantı ile çıkacak sonuçlar merak ediliyor. Kararı Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell açıklayacak. Karara enflasyon oranları, dövizdeki artış ve dünya genelindeki resesyon etkili olacak. FED faiz kararı 2023; altın, dolar, emtia ve benzin fiyatlarını etkiliyor. Bu noktada yatırımcılar, "FED faiz kararı beklentisi ne yönde?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? FED faiz kararı ne oldu, açıklandı mı? İşte FED faiz kararı son dakika haberi

FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2023 ABD Merkez Bankası FED faiz kararı beklentisi ne yönde?

"FED faiz kararı açıklandı mı, ne oldu?" sorusu yanıt arıyor. Emtia ürünlerinde anlık hareketlenmeler yaşatan ABD Merkez Bankası faiz kararı, özellikle ABD enflasyon verileri ile şekilleniyor. FED faiz toplantısı sonrası kararı Jerome Powell açıklayacak. Peki, FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak? İşted detaylar

FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2023 ABD Merkez Bankası FED faiz kararı beklentisi ne yönde?

FED FAİZİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası yılın ilk FED toplantısı için bir araya geldi. 31 Ocak – 1 Şubat tarihleri arasında yapılan toplantıdan çıkacak FED faiz kararı Başkan Powell tarafından açıklanacak.

Açıklamanın 1 Şubat Çarşamba akşam saatlerinde gelmesi bekleniyor.

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FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2023 ABD Merkez Bankası FED faiz kararı beklentisi ne yönde?

PİYASALARIN BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Analistler, tutanaklardaki olası ipuçlarının para politikasına ilişkin belirsizliklerin azalmasına yardımcı olabileceğini kaydederek, nihai faiz oranına yönelik değerlendirmelerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade etti.

FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2023 ABD Merkez Bankası FED faiz kararı beklentisi ne yönde?

Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre Fed'in yüzde 70 ihtimalle şubatta 25 baz puan faiz artıracağı öngörülürken, 50 baz puanlık faiz artırım ihtimali de yüzde 30 olasılıkla güçlü kalmaya devam ediyor.

FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2023 ABD Merkez Bankası FED faiz kararı beklentisi ne yönde?

KÜRESEL PİYASALARDA TEMKİNLİ ADIMLAR!

ABD, İngiltere ve Avrupa merkez bankalarının para politikası kararlarının açıklanacağı haftaya küresel piyasalar temkinli başladı.

FED faizinde beklenen 25 baz puanlık faiz artırımı yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) politika faizlerinde 50 baz puanlık artışa gideceği öngörülüyor.

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