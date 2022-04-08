ABD Merkez Bankası'nın bu yılki 3. Toplantısı için geri sayım başlarken gözler FED faiz kararına çevrildi. Geçtiğimiz Mart ayında düzenlenen toplantıda beklentilere paralel olarak faizlerinde artışa gidilmişti. Haliyle bu durum birçok piyasayı da etkiledi. Bu noktada FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, bu ay toplantı var mı? soruları yanıt aramaya başladı. Altın, petrol, kripto para gibi birçok piyasayı yakından etkileyen karar, Nisan ayıyla gündemdeki yerini aldı. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak ve ne olacak? İşte konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar...