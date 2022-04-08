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Giriş Tarihi: 08.04.2022 11:50 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022 11:51

FED faiz kararı toplantı tarihleri 2022: Mayıs ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak ve ne olacak?

ABD Merkez Bankası'nın bu yılki 3. Toplantısı için geri sayım başlarken gözler FED faiz kararına çevrildi. Geçtiğimiz Mart ayında düzenlenen toplantıda beklentilere paralel olarak faizlerinde artışa gidilmişti. Haliyle bu durum birçok piyasayı da etkiledi. Bu noktada FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, bu ay toplantı var mı? soruları yanıt aramaya başladı. Altın, petrol, kripto para gibi birçok piyasayı yakından etkileyen karar, Nisan ayıyla gündemdeki yerini aldı. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak ve ne olacak? İşte konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar...

FED faiz kararı toplantı tarihleri 2022: Mayıs ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak ve ne olacak?

Küresel piyasalar Mayıs ayı için adeta bekleyişe geçti. Fed Başkanı Powell'ın açıklaması için geri sayım sürerken piyasaları yakından takip eden vatandaşlar "2022 Mayıs ayı FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bu ay toplantı var mı?" sorularına da son dönemde yanıt arıyor. Ekonomistler önümüzdeki ayki toplantıda da faizlerde artış beklerken yıl genelinde ise 6 kez faiz arttırımına gidileceği konusunda görüş bildiriyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, bu ay toplantı var mı? İşte merakla beklenen o tarih ve detaylar...

FED faiz kararı toplantı tarihleri 2022: Mayıs ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak ve ne olacak?

FED TOPLANTISI NE ZAMAN?

Fed 3-4 Mayıs tarihlerinde FOMC toplantısını gerçekleştirerek, 4 Mayıs akşamı faiz kararını açıklayacak.

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FED faiz kararı toplantı tarihleri 2022: Mayıs ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak ve ne olacak?

PİYASALARIN GÖZÜ FED AÇIKLAMASINDA!

Dünya merkez bankalarının öncüsü ABD Merkez Bankası (Fed) Mayıs toplantısı piyasaların öncelikle gündeminde yer alıyor. Fed öngörüldüğü gibi Mart ayında 25 baz puan faiz artırımına gitti. Rusya Ukrayna Savaşı'nın patlak vermesi Fed'in daha güçlü faiz artırımı yapmasının önüne geçerken, krizi konusunda müzakrelerin devam etmesi sonra özellikle Fed'in Mayıs toplantısında 50 baz puanlık faiz artırımına gideceği yönündeki beklentileri artırdı. Ekonomistler ise yıl genelinde ise Fed'in 6 faiz artırımı yapacağı konusunda görüş bildiriliyor.

FED faiz kararı toplantı tarihleri 2022: Mayıs ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak ve ne olacak?

A Para'da yayına katılan Troy Kıymetli Maden İş Geliştirme Yöneticisi Doğukan Çiçek, altın fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

"ALTIN FİYATLARI FED YÖNLÜ BASKI ALTINA GİREBİLİR"

Altın fiyatları için yegane önemli olan noktanın Fed'in faiz artırımı için vereceği kararlar olduğuna dikkat çeken uzman isim, "Altın fiyatları önümüzdeki günlerde Fed yönlü satış baskısı altına girebilir. Yatırımcılar bunu göz önünde bulundurmalı" diye konuştu.

FED faiz kararı toplantı tarihleri 2022: Mayıs ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak ve ne olacak?

"ALTIN FİYATLARI RİSK ORTAMINDAN BESLENİYOR"

Altın fiyatlarının artan risk ve endişelerden beslendiğinin altını çizen Çiçek, "Altın bu risk ortamında güvenilir varlık olma özelliği ile öne çıkıyor. Rusya Ukrayna Savaşı'nın zirve yaptığı dönemlerde ons altın 2.070 dolar düzeylerini gördü. Şimdi aslında oradaki gerilimin azalmasıyla altın fiyatları için de paralel bir şekilde aşağı çekildiğini gözlemliyoruz" dedi.

"KRİZİN TAM ANLAMIYLA ÇÖZÜLMÜŞ OLMAMASI ALTIN İÇİN YÜKSELİŞ ALGISINI CANLI TUTUYOR"

En nihayetinde Rusya Ukrayna krizinin yüzde 100 bir şekilde ortadan kalkmış olmasını, savaş yaralarının çözülmüş olmasını konuşmuyoruz. Kriz ortamımın devam ettiğini ve yeni krizler olabileceği yönündeki beklentilerinin de canlı olması altın fiyatları için yükseliş algısını canlı tutuyor.

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