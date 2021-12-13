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Haberler Yaşam FED faiz kararı toplantısı ne zaman yapılacak, faizler ne olacak? Piyasaların gözü Aralık ABD Merkez Bankası faiz kararı tarihinde!
Giriş Tarihi: 13.12.2021 16:02 Güncelleme Tarihi: 13.12.2021 16:16

FED faiz kararı toplantısı ne zaman yapılacak, faizler ne olacak? Piyasaların gözü Aralık ABD Merkez Bankası faiz kararı tarihinde!

FED faiz kararı için tüm dünyanın gözü ABD Merkez Bankası toplantısna çevrildi. Binlerce kişinin beklediği kararla ilgili olarak son günlerde "FED Toplantısı ne zaman, ABD Merkez Bankası faiz kararı ne zaman belli olacak?" soruları gündeme taşındı ve yanıt aramaya başladı. ABD'de geçtiğimiz hafta Kasım ayına ilişkin enflasyon verileri açıklanmış ve bu enflasyondaki yükseliş de piyasalarda ciddi hareketliliğe neden olmuştu. Buna göre yıllık enflasyon yüzde 6,8 olarak belirlendi. Peki, FED faiz kararı toplantısı ne zaman yapılacak, faizler ne olacak? İşte tüm detaylar...

FED faiz kararı toplantısı ne zaman yapılacak, faizler ne olacak? Piyasaların gözü Aralık ABD Merkez Bankası faiz kararı tarihinde!

FED faiz kararı için geri sayım resmen başladı. Küresel piyasaları yakından takip edenler "FED Toplantısı ne zaman, ABD merkez bankası faiz kararı ne zaman belli olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Enflasyonun hızlı yükselişi sonrasında Faiz artırımı tarihini ön plana çekmeyi düşünen Fed, piyasalarda tedirginliğe neden oldu. Peki, ABD merkez bankası Aralık FED faiz kararı toplantısı ne zaman yapılacak? İşte konuya dair tüm detaylar…

FED faiz kararı toplantısı ne zaman yapılacak, faizler ne olacak? Piyasaların gözü Aralık ABD Merkez Bankası faiz kararı tarihinde!

FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl içinde gerçekleşecek son toplantısı, 14-15 Aralık 2021 tarihlerinde yapılacak. Böylece yılın son toplantısında 2022 yılının ilk aylarını etkileyecek faiz kararı da belli olacak.

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FED faiz kararı toplantısı ne zaman yapılacak, faizler ne olacak? Piyasaların gözü Aralık ABD Merkez Bankası faiz kararı tarihinde!

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Faiz kararının toplantının gerçekleştiği gün içinde açıklanması bekleniyor. Toplantı bitiminde kararlar son dakika olarak sabah.com.tr'de yer alacak.

FED faiz kararı toplantısı ne zaman yapılacak, faizler ne olacak? Piyasaların gözü Aralık ABD Merkez Bankası faiz kararı tarihinde!

SON FED FAİZ KARARI NE OLDU?

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakırken, aylık 120 milyar dolarlık varlık alım programında 15 milyar dolarlık azalışa gidileceğini duyurdu.

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