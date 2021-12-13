FED faiz kararı toplantısı ne zaman yapılacak, faizler ne olacak? Piyasaların gözü Aralık ABD Merkez Bankası faiz kararı tarihinde!

FED faiz kararı için tüm dünyanın gözü ABD Merkez Bankası toplantısna çevrildi. Binlerce kişinin beklediği kararla ilgili olarak son günlerde "FED Toplantısı ne zaman, ABD Merkez Bankası faiz kararı ne zaman belli olacak?" soruları gündeme taşındı ve yanıt aramaya başladı. ABD'de geçtiğimiz hafta Kasım ayına ilişkin enflasyon verileri açıklanmış ve bu enflasyondaki yükseliş de piyasalarda ciddi hareketliliğe neden olmuştu. Buna göre yıllık enflasyon yüzde 6,8 olarak belirlendi. Peki, FED faiz kararı toplantısı ne zaman yapılacak, faizler ne olacak? İşte tüm detaylar...