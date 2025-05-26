Haberler
Yaşam
FED TOPLANTI TARİHLEİR 2025: ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olur?
Giriş Tarihi: 26.05.2025 12:10
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025
12:10
FED TOPLANTI TARİHLEİR 2025: ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olur?
ABD Merkez Bankası (FED) toplantı takvimi ile yıl boyunca para politikası kararlarını duyurmaya devam ediyor. Sıradaki toplantı öncesinde, özellikle Başkan Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar piyasaların odağında yer alıyor. FED'in faiz oranlarına ilişkin alacağı karar, altın fiyatları başta olmak üzere birçok yatırım aracını etkileme potansiyeli taşıyor. Peki, 2025 FED faiz kararı ne zaman açıklanacak ve piyasaların beklentisi ne yönde şekilleniyor?