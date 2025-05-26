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Haberler Yaşam FED TOPLANTI TARİHLEİR 2025: ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olur?
Giriş Tarihi: 26.05.2025 12:10 Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 12:10

FED TOPLANTI TARİHLEİR 2025: ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olur?

ABD Merkez Bankası (FED) toplantı takvimi ile yıl boyunca para politikası kararlarını duyurmaya devam ediyor. Sıradaki toplantı öncesinde, özellikle Başkan Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar piyasaların odağında yer alıyor. FED'in faiz oranlarına ilişkin alacağı karar, altın fiyatları başta olmak üzere birçok yatırım aracını etkileme potansiyeli taşıyor. Peki, 2025 FED faiz kararı ne zaman açıklanacak ve piyasaların beklentisi ne yönde şekilleniyor?

FED TOPLANTI TARİHLEİR 2025: ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olur?

Yatırımcılar üzerinde etkisini hissettirmeye başlayan FED faiz beklentisi, finansal piyasalarda takip ediliyor. Altın, döviz ve kripto varlıklar başta olmak üzere birçok yatırım aracında gözler FED'in alacağı karara çevrildi. ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı için geri sayım devam ederken, toplantı takvimi merak konusu oldu. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED TOPLANTI TARİHLEİR 2025: ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olur?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası (FED) 17-18 Haziran tarihlerinde toplantısını gerçekleştirecek. Buna göre 2025 haziran ayı FED faiz kararı 18 Haziran 2025 tarihinde açıklanacak.

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FED TOPLANTI TARİHLEİR 2025: ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olur?

SON FED KARARI NE OLDU?

ABD Merkez Bankası politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 4.25-4.50 aralığında sabit tuttu.

FED TOPLANTI TARİHLEİR 2025: ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olur?

FED FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Faiz indirimin en erken haziran ayında beklendiği ABD Merkez Bankası'ndan indirim gelecek mi merak konusu. Piyasalardaki belirsizlik gücünü koruyor.

FED TOPLANTI TARİHLEİR 2025: ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olur?

FED TOPLANTI TAKVİMİ 2025

  • 28-29 Ocak
  • 18-19 Mart
  • 6-7 Mayıs
  • 17-18 Haziran
  • 29-30 Temmuz
  • 16-17 Eylül
  • 28-29 Ekim
  • 9-10 Aralık