FED TOPLANTI TARİHLEİR 2025: ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olur?

Yatırımcılar üzerinde etkisini hissettirmeye başlayan FED faiz beklentisi, finansal piyasalarda takip ediliyor. Altın, döviz ve kripto varlıklar başta olmak üzere birçok yatırım aracında gözler FED'in alacağı karara çevrildi. ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı için geri sayım devam ederken, toplantı takvimi merak konusu oldu. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?