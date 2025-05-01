FED TOPLANTI TAKVİMİ 2025: ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

FAİZ İNDİRİMİ OLACAK MI?

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, Haziran ayında faiz indirimine gitme olasılığının, verilerin net ve ikna edici olması durumunda gündeme gelebileceğini belirtti. Ancak Hammack, 6-7 Mayıs tarihindeki toplantıda faiz oranlarını düşürmeyi değerlendirmek için henüz erken olduğunu vurguladı.