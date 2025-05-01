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FED TOPLANTI TAKVİMİ 2025: ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?
Giriş Tarihi: 01.05.2025 17:41
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025
17:48
ABD Merkez Bankası'nın (FED) Mayıs ayında alacağı faiz kararı, ekonomi çevrelerinde ve yatırımcılar arasında büyük ilgiyle bekleniyor. Özellikle dolar, altın, borsa ve kripto para piyasaları üzerinde etkili olacak bu karar, küresel piyasalar açısından da önem taşıyor. Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, faiz indirimi sürecinin başlaması için güçlü ve ikna edici ekonomik verilerin gerekli olduğunu vurguladı. Peki, FED'in faiz kararı ne zaman açıklanacak?