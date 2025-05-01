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Giriş Tarihi: 01.05.2025 17:41 Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 17:48

FED TOPLANTI TAKVİMİ 2025: ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

ABD Merkez Bankası'nın (FED) Mayıs ayında alacağı faiz kararı, ekonomi çevrelerinde ve yatırımcılar arasında büyük ilgiyle bekleniyor. Özellikle dolar, altın, borsa ve kripto para piyasaları üzerinde etkili olacak bu karar, küresel piyasalar açısından da önem taşıyor. Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, faiz indirimi sürecinin başlaması için güçlü ve ikna edici ekonomik verilerin gerekli olduğunu vurguladı. Peki, FED'in faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED TOPLANTI TAKVİMİ 2025: ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

Mayıs ayına girilmesiyle birlikte gözler FED'in faiz kararı toplantısına çevrildi. Mart ayında yaptığı toplantıda faizi sabit bırakan FED'in, bu ay alacağı karar merakla bekleniyor. Yatırımcılar, faiz kararı öncesinde riskten kaçınarak varlıklarını güvenli limanlara yönlendirmeye başladı. Peki, FED'in Mayıs ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Uzmanlar faiz oranlarında bir değişiklik bekliyor mu? İşte detaylar...

FED TOPLANTI TAKVİMİ 2025: ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Mayıs ayı ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı, 6-7 Mayıs tarihlerinde yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısının ardından 7 Mayıs Salı günü saat 22.00'de açıklanacak.

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FED TOPLANTI TAKVİMİ 2025: ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

FAİZ İNDİRİMİ OLACAK MI?

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, Haziran ayında faiz indirimine gitme olasılığının, verilerin net ve ikna edici olması durumunda gündeme gelebileceğini belirtti. Ancak Hammack, 6-7 Mayıs tarihindeki toplantıda faiz oranlarını düşürmeyi değerlendirmek için henüz erken olduğunu vurguladı.

FED TOPLANTI TAKVİMİ 2025: ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

Para piyasalarında, Fed'in Mayıs ayında faiz değişikliği yapmayacağına dair güçlü bir beklenti bulunurken, Haziran ayında faiz indiriminin yapılma ihtimali yüzde 68 olarak öngörülüyor.

FED TOPLANTI TAKVİMİ 2025: ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

MART AYI FAİZ KARARI NE OLDU?
ABD Merkez Bankası (FED) Mart ayı toplantısında açıkladığı karar göre, politika faizinde değişikliğe gitmeyerek faizi yüzde 4.25-4.50 seviyesinde sabit tuttu.

Şubat ayında açıklanan kararda da, faiz sabit bırakılmıştı. FED bu tarihlerden önceki 3 toplantıda da üst üste indirim kararı almıştı.