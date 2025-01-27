FED TOPLANTI TAKVİMİ 2025: ABD Merkez Bankası Ocak ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

FED FAİZ KARARI EN ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 yılı boyunca toplamda sekiz kez Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı düzenleyecek olan FED, ilk toplantısını 28-29 Ocak 2025 tarihlerinde gerçekleştirecek. Bu toplantı sonrasında faiz kararı, 29 Ocak Çarşamba günü saat 22.00'de (TSİ) açıklanacak.