FED TOPLANTI TAKVİMİ 2025: ABD Merkez Bankası Ocak ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

2024 YILI FED FAİZ KARARLARI
2024 yılında ABD Merkez Bankası (Fed), faiz oranlarını belirlemek için düzenlediği sekiz toplantı sonucunda aşağıdaki kararları almıştır:
Ocak 2024: Faiz oranında değişiklik yapılmadı; %5,25-5,50 aralığında sabit tutuldu.
Mart 2024: Faiz oranı değişmedi; enflasyonun yüksek kalmaya devam ettiği belirtildi.
Mayıs 2024: Faiz oranı sabit bırakıldı; enflasyonun düşeceğine dair güvenin kazanılmasının beklenenden daha uzun sürebileceği ifade edildi.
Haziran 2024: Faiz oranında değişiklik yapılmadı.
Temmuz 2024: Faiz oranı sabit tutuldu; para politikasını gevşetme konusunda temkinli bir duruş sergilendi.
Eylül 2024: Faiz oranı 50 baz puan indirilerek %5,00 seviyesine çekildi.
Kasım 2024: Faiz oranı 25 baz puan indirildi ve %4,75 seviyesine çekildi.
Aralık 2024: Faiz oranı 25 baz puan daha indirilerek %4,50 seviyesine çekildi.