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Giriş Tarihi: 27.01.2025 08:11 Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 08:11

FED TOPLANTI TAKVİMİ 2025: ABD Merkez Bankası Ocak ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

Geçen hafta ABD'de başkanlık görevini devralan Trump'ın beklenenin aksine geniş çaplı tarifeler getirmemesi, küresel piyasalarda olumlu bir hava oluşturdu. Ancak piyasaların odak noktası, ilerileyen günlerde açıklanacak FED'in faiz kararlarına çevrildi. Uzmanlar, FED'in alacağı faiz kararının piyasalarda volatiliteyi artırabileceğini belirtiyor. Ayrıca, kararın açıklanmasının ardından FED Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı basın toplantısında, bankanın ekonomik projeksiyonlarına dair ipuçlarının aranacağı vurgulanıyor. Peki, 2025 yılının ilk BAD Merkez Banaksı faiz kararı en zaman, saat kaçta açıklanacak?

FED TOPLANTI TAKVİMİ 2025: ABD Merkez Bankası Ocak ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

2025 yılı, küresel ekonomi üzerinde yine FED'in faiz kararlarının etkisiyle şekillenecek. ABD Merkez Bankası (FED), Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantılarında aldığı faiz kararlarıyla piyasalarda önemli değişimlere yol açabiliyor. Peki, ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, beklentiler ne yönde? İşte, ayrıntılar...

FED TOPLANTI TAKVİMİ 2025: ABD Merkez Bankası Ocak ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

FED FAİZ KARARI EN ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 yılı boyunca toplamda sekiz kez Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı düzenleyecek olan FED, ilk toplantısını 28-29 Ocak 2025 tarihlerinde gerçekleştirecek. Bu toplantı sonrasında faiz kararı, 29 Ocak Çarşamba günü saat 22.00'de (TSİ) açıklanacak.

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FED TOPLANTI TAKVİMİ 2025: ABD Merkez Bankası Ocak ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

BEKLENTİLER NE YÖNDE?
Fed'in 2025 yılı ilk yarısında faiz indirimi yapacağına dair beklentiler devam ediyor. Bu ay faiz oranının sabit tutulması beklenirken, haziran ayında politika faizinin 25 baz puan düşürülmesi ihtimali yüzde 96 seviyelerinde öngörülüyor.

FED TOPLANTI TAKVİMİ 2025: ABD Merkez Bankası Ocak ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

2024 YILI FED FAİZ KARARLARI

2024 yılında ABD Merkez Bankası (Fed), faiz oranlarını belirlemek için düzenlediği sekiz toplantı sonucunda aşağıdaki kararları almıştır:

Ocak 2024: Faiz oranında değişiklik yapılmadı; %5,25-5,50 aralığında sabit tutuldu.

Mart 2024: Faiz oranı değişmedi; enflasyonun yüksek kalmaya devam ettiği belirtildi.

Mayıs 2024: Faiz oranı sabit bırakıldı; enflasyonun düşeceğine dair güvenin kazanılmasının beklenenden daha uzun sürebileceği ifade edildi.

Haziran 2024: Faiz oranında değişiklik yapılmadı.

Temmuz 2024: Faiz oranı sabit tutuldu; para politikasını gevşetme konusunda temkinli bir duruş sergilendi.

Eylül 2024: Faiz oranı 50 baz puan indirilerek %5,00 seviyesine çekildi.

Kasım 2024: Faiz oranı 25 baz puan indirildi ve %4,75 seviyesine çekildi.

Aralık 2024: Faiz oranı 25 baz puan daha indirilerek %4,50 seviyesine çekildi.

FED TOPLANTI TAKVİMİ 2025: ABD Merkez Bankası Ocak ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

2025 FED TOPLANTI TAKVİMİ
18-19 Mart 2025: İkinci toplantı. Faiz kararı 19 Mart 2025'te duyurulacak.

6-7 Mayıs 2025: Üçüncü toplantı. Faiz kararı 7 Mayıs 2025'te ilan edilecek.

17-18 Haziran 2025: Dördüncü toplantı. Faiz kararı 18 Haziran 2025'te açıklanacak.

29-30 Temmuz 2025: Beşinci toplantı. Faiz kararı 30 Temmuz 2025'te duyurulacak.

16-17 Eylül 2025: Altıncı toplantı. Faiz kararı 17 Eylül 2025'te ilan edilecek.

28-29 Ekim 2025: Yedinci toplantı. Faiz kararı 29 Ekim 2025'te açıklanacak.

9-10 Aralık 2025: Yılın son toplantısı. Faiz kararı 10 Aralık 2025'te duyurulacak.

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