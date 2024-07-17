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FEN LİSESİ TABAN PUANLARI 2024 || MEB Fen Lisesi LGS taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimleri il il sorgulama
Giriş Tarihi: 17.07.2024 22:12
Güncelleme Tarihi: 17.07.2024
22:12
FEN LİSESİ TABAN PUANLARI 2024 || MEB Fen Lisesi LGS taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimleri il il sorgulama
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercihleri 17 Temmuz'da sona erdi Donanımlı bir lisede eğitim hayatını sürdürmek isteyen ve bu sebeple de tercihini Fen Liseleri'nden yana kullanan adaylar LGS Fen Lisesi taban puanları ve yüzdelik dilimleri için araştırmalarına hız kazandırdı. MEB lise tercih ve yerleştirme takvimini yayınladı. LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından nakil süreci başlayacak. Bu noktada Ankara, İstanbul, İzmir başta olmak üzere il il Fen Lisesi yüzdelik dilimleri ve taban puanları için araştırmalar devam ediyor. İşte, MEB ile LGS 2024 Fen lisesi taban puanları, yüzdelik dilimleri, başarı sıralamaları, kontenjanları listesi...