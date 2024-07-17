FEN LİSESİ TABAN PUANLARI 2024 || MEB Fen Lisesi LGS taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimleri il il sorgulama

LGS TABAN PUANLARI 2024 NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Lise taban ve taban puanları 2023 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından e-Okul üzerinden yayınlandı.

Bu yıl ise sonuçların açıklanmasının ardından tercih dönemi ile MEB tarafından açıklama yapılması bekleniyor.

2023 yılında LGS taban puanları e-Okul VBS üzerinden adayların erişimine açılmıştı. 2023 LGS taban puanlarına aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

LGS LİSE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ