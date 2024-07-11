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FEN LİSESİ TABAN PUANLARI LİSTESİ 2024: MEB tercih kılavuzu ile LGS Fen Lisesi taban puanları, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimleri
Giriş Tarihi: 11.07.2024 12:13
Güncelleme Tarihi: 11.07.2024
12:13
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercihleri 17 Temmuz'da sona eriyor. Tercihler bitmeden listelerini gözden geçirmek isteyen öğrenciler ve velileri lise taban puanları araştırmasına çıktı. Bu noktada donanımlı bir lisede eğitim hayatını sürdürmek isteyen ve bu sebeple de tercihini Fen Liseleri'nden yana kullanan adaylar LGS Fen Lisesi taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2024'ü baz alarak listelerini hazırlıyor. Ankara, İstanbul, İzmir başta olmak üzere il il Fen Lisesi yüzdelik dilimleri ve taban puanları henüz tercih yapmamış olan adayların gündeminde. İşte, MEB ile LGS 2024 Fen lisesi taban puanları, yüzdelik dilimleri, başarı sıralamaları, kontenjanları listesi...