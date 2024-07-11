FEN LİSESİ TABAN PUANLARI LİSTESİ 2024: MEB tercih kılavuzu ile LGS Fen Lisesi taban puanları, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimleri

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercihleri hız kesmeden devam ediyor. Aldıkları puanlara göre tercih listelerini hazırlayan öğrenciler LGS Fen lisesi taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2024 listesini inceliyor. Bu noktada eğitimde ön plana çıkan Fen Liseleri'ni tercih etmek isteyen öğrenciler ve velileri LGS Fen Lisesi taban puanları ve yüzdelik dilimlerini baz alarak listelerini şekillendiriyor. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir Fen Lisesi taban puanları, kontenjanlar, başarı sıralamaları...