Haberler Yaşam FENERBAHÇE PUAN DURUMU: 27 Ekim 2022 UEFA Avrupa Ligi B grubu puan durumu ile Fenerbahçe kaçıncı sırada, puanı kaç?

Giriş Tarihi: 27.10.2022 10:13 Güncelleme Tarihi: 27.10.2022 10:13

FENERBAHÇE PUAN DURUMU: 27 Ekim 2022 UEFA Avrupa Ligi B grubu puan durumu ile Fenerbahçe kaçıncı sırada, puanı kaç?

Bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe B Grubu 5. Maçında Fransız ekip Rennes ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertli takımın gruptaki puan durumu ve sıralaması bu noktada merak konusu haline geliyor. Maça saatler kala "UEFA Avrupa Ligi B grubu puan durumu ile Fenerbahçe kaçıncı sırada, puanı kaç?" soruları yanıt aramaya başladı. Sarı kanaryalar çıktığı 4 maçın 3'ünde galibiyet alırken 1 maçta ise berabere kalmıştı. Peki, 27 Ekim 2022 UEFA Avrupa Ligi B grubu puan durumu ile Fenerbahçe kaçıncı sırada, puanı kaç? İşte detaylar.