Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam FENERBAHÇE PUAN DURUMU: 27 Ekim 2022 UEFA Avrupa Ligi B grubu puan durumu ile Fenerbahçe kaçıncı sırada, puanı kaç?
Giriş Tarihi: 27.10.2022 10:13 Güncelleme Tarihi: 27.10.2022 10:13

FENERBAHÇE PUAN DURUMU: 27 Ekim 2022 UEFA Avrupa Ligi B grubu puan durumu ile Fenerbahçe kaçıncı sırada, puanı kaç?

Bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe B Grubu 5. Maçında Fransız ekip Rennes ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertli takımın gruptaki puan durumu ve sıralaması bu noktada merak konusu haline geliyor. Maça saatler kala "UEFA Avrupa Ligi B grubu puan durumu ile Fenerbahçe kaçıncı sırada, puanı kaç?" soruları yanıt aramaya başladı. Sarı kanaryalar çıktığı 4 maçın 3'ünde galibiyet alırken 1 maçta ise berabere kalmıştı. Peki, 27 Ekim 2022 UEFA Avrupa Ligi B grubu puan durumu ile Fenerbahçe kaçıncı sırada, puanı kaç? İşte detaylar.

FENERBAHÇE PUAN DURUMU: 27 Ekim 2022 UEFA Avrupa Ligi B grubu puan durumu ile Fenerbahçe kaçıncı sırada, puanı kaç?

UEFA Avrupa Ligi B grubu puan durumu ve Fenerbahçe sıralaması merak konusu haline geliyor. Geride kalan 4 haftada 10 puan toplayan sarı lacivertli ekip kritik Rennes maçı öncesi averajla liderlik koltuğunda oturuyor. Heyecan dolu mücadele öncesinde "UEFA Avrupa Ligi B grubu puan durumu ile Fenerbahçe kaçıncı sırada, puanı kaç?" soruları yanıt aramaya başladı. Sarı kanaryalar ile Rennes, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ndekozlarını paylaşacak. Peki, UEFA Avrupa Ligi B grubu puan durumu ile Fenerbahçe kaçıncı sırada, puanı kaç? İşte detaylar.

FENERBAHÇE PUAN DURUMU: 27 Ekim 2022 UEFA Avrupa Ligi B grubu puan durumu ile Fenerbahçe kaçıncı sırada, puanı kaç?

UEFA AVRUPA LİGİ B GRUBU PUAN DURUMU

1- Fenerbahçe | 10 Puan

2- Rennes | 10 Puan

3- AEK | 3 Puan

4- Dinamo Kiev | 0

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
FENERBAHÇE PUAN DURUMU: 27 Ekim 2022 UEFA Avrupa Ligi B grubu puan durumu ile Fenerbahçe kaçıncı sırada, puanı kaç?

FENERBAHÇE'DE HANGİ OYUNCULAR KADRODA YER ALMADI?

Fenerbahçe'de Joshua King, Mert Hakan Yandaş ve Luan Peres'in sakatlıkları devam ediyor.

Bunun yanında A takım kadrosunda yer alan Serdar Dursun, Bruma, Isak Vural, Cağtay Kurukalıp, Mauricio Lemos ve Nazım Sangare kayıtlı olmadıkları için maçta oynanamayacak.

FENERBAHÇE PUAN DURUMU: 27 Ekim 2022 UEFA Avrupa Ligi B grubu puan durumu ile Fenerbahçe kaçıncı sırada, puanı kaç?

FENERBAHÇE RENNES MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe

Altay Bayındır; Szalai, Henrique, Serdar Aziz; Ferdi Kadıoğlu, Alioski, İrfan Kahveci, İsmail Yüksek, Crespo; Rossi, Valencia

FENERBAHÇE PUAN DURUMU: 27 Ekim 2022 UEFA Avrupa Ligi B grubu puan durumu ile Fenerbahçe kaçıncı sırada, puanı kaç?

Rennes

Mandanda; Meling, Theate, Wooh, Assignon; Ugochukwu, Majer, Bourigeaud; Tait; Terrier, Gouiri

SON DAKİKA