Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Başakşehir maçı biletleri satışa çıktı mı, ne kadar, kaç TL?

Fenerbahçe Başakşehir maçı için geri sayım başladı. Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında liderlik hesapları yapan iki takım karşı karşıya geliyor. 20 puanla 2. sırada yer alan Kanarya, sahasında aynı puana sahip rakibi Medipol Başakşehir'i ağırlayacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşmayı tribünden izlemek isteyen futbolseverler, Fenerbahçe Başakşehir maçı bilet fiyatları araştırması yapıyor. Karşılaşmayı ekran başından takip edecek olanlar ise Fenerbahçe Başakşehir maçı canlı izle kanalı bilgisine ulaşmaya çalışıyor. Peki, Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Başakşehir maçı biletleri satışa çıktı mı, fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, Fenerbahçe Başakşehir maçı bilet fiyatları…