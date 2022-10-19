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Haberler Yaşam Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Başakşehir maçı biletleri satışa çıktı mı, ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 19.10.2022 17:29 Güncelleme Tarihi: 19.10.2022 17:29

Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Başakşehir maçı biletleri satışa çıktı mı, ne kadar, kaç TL?

Fenerbahçe Başakşehir maçı için geri sayım başladı. Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında liderlik hesapları yapan iki takım karşı karşıya geliyor. 20 puanla 2. sırada yer alan Kanarya, sahasında aynı puana sahip rakibi Medipol Başakşehir'i ağırlayacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşmayı tribünden izlemek isteyen futbolseverler, Fenerbahçe Başakşehir maçı bilet fiyatları araştırması yapıyor. Karşılaşmayı ekran başından takip edecek olanlar ise Fenerbahçe Başakşehir maçı canlı izle kanalı bilgisine ulaşmaya çalışıyor. Peki, Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Başakşehir maçı biletleri satışa çıktı mı, fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, Fenerbahçe Başakşehir maçı bilet fiyatları

Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Başakşehir maçı biletleri satışa çıktı mı, ne kadar, kaç TL?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Başakşehir ile kozlarını paylaşacak. Ligin zirvesini etkileyecek Fenerbahçe Başakşehir maçı için heyecan dorukta. İki takımın da liderlik hesapları yaptığı maç için nefesler tutuldu. Zorlu mücadeleyi tribünden izlemek isteyen futbolseverler, ''Fenerbahçe Başakşehir maçı biletleri satışa çıktı mı, fiyatı ne kadar, kaç TL?'' sorularına yanıt arıyor. Peki Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Fenerbahçe Başakşehir maçı canlı izle kanalı ve bilet fiyatları…

Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Başakşehir maçı biletleri satışa çıktı mı, ne kadar, kaç TL?

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak olan Fenerbahçe Başakşehir maçı, 22 Ekim 2022 Cumartesi günü saat 20.00'da başlayacak.

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Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Başakşehir maçı biletleri satışa çıktı mı, ne kadar, kaç TL?

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Başakşehir maçı, beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Başakşehir maçı biletleri satışa çıktı mı, ne kadar, kaç TL?

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI, NE KADAR?

Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonunun 11. haftasında oynanacak Fenerbahçe Medipol Başakşehir maçının biletleri satışa çıkıyor.

Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada biletlerin satışa çıkacağı tarih ve fityatları ile ilgili olarak şu ifadelere yer verildi:

Biletler:

19.10.2022 Çarşamba günü saat 11.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri ve Temsilci üyelerine (1 adet bilet)

20.10.2022 Perşembe günü saat 11.00 itibarıyla Fenerbahçe Taraftar Kart sahiplerine ve faturalı Fenercell abonelerine (1 adet bilet)

21.10.2022 Cuma günü saat 11.00 itibarıyla da genel satışa sunulacaktır.

Satışlar sadece www.passo.com.tr üzerinden alınacaktır.

Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Başakşehir maçı biletleri satışa çıktı mı, ne kadar, kaç TL?

BİLET FİYATLARI

Kuzey-Spor Toto Tribünü: 180,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 220,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst B- H Blok: 250,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 330,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 360,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 400,00 TL
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 450,00 TL
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 570,00 TL
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok:730,00 TL
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 880,00 TL
Maraton Alt E Blok: 1,100,00 TL
Fenerium Alt Avis E Blok: 3,800,00 TL
Misafir Tribünü: 200,00 TL

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