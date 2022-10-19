Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Başakşehir maçı biletleri satışa çıktı mı, ne kadar, kaç TL?

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI, NE KADAR?

Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonunun 11. haftasında oynanacak Fenerbahçe Medipol Başakşehir maçının biletleri satışa çıkıyor.

Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada biletlerin satışa çıkacağı tarih ve fityatları ile ilgili olarak şu ifadelere yer verildi:

Biletler:



19.10.2022 Çarşamba günü saat 11.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri ve Temsilci üyelerine (1 adet bilet)



20.10.2022 Perşembe günü saat 11.00 itibarıyla Fenerbahçe Taraftar Kart sahiplerine ve faturalı Fenercell abonelerine (1 adet bilet)



21.10.2022 Cuma günü saat 11.00 itibarıyla da genel satışa sunulacaktır.



Satışlar sadece www.passo.com.tr üzerinden alınacaktır.