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Giriş Tarihi: 06.06.2026 16:48

Fenerbahçe Başkanlık Seçim Süreci | Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

"Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta?" soruları sarı – lacivertli taraftarlar tarafından heyecanla araştırılıyor. Böylece Fenerbahçe başkanlık seçimi, spor gündeminin en sıcak başlıkları arasında yer alıyor. İşte kritik sürecin adayları ve detaylarına dair merak edilenler…

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Fenerbahçe Başkanlık Seçim Süreci | Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Fenerbahçe Kulübü için başkanlık seçimi sürecindeki kritik viraj dikkat çekiyor. Böylece Fenerbahçe başkanlık seçiminin tarihi ve adayları ön plana çıktı. Sarı - lacivert takımın geleceğini şekillendirecek Fenerbahçe başkanlık seçimi süreci, futbolseverlerin de gündeminde yer aldı.

Fenerbahçe Başkanlık Seçim Süreci | Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Fenerbahçe Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı tarihi belli oldu. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran yapmış olduğu açıklamada, "6-7 Haziran tarihlerinde Olağanüstü Seçimli Genel Kurulumuzun gerçekleştirileceğini camiamızın bilgisine sunuyorum." ifadelerine yer verdi.

Olağanüstü Seçimli Genel Kurul toplantısı, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi ile bitişik alanda bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirilecek.

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Fenerbahçe Başkanlık Seçim Süreci | Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Fenerbahçe'de seçim sürecinde öne çıkan başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi oldu. Daha önce adaylık ihtimali konuşulan bazı isimlerin yarıştan çekilmesi sonrası gözler iki güçlü adayın projelerine çevrildi.

Bir dönem Fenerbahçe'de uzun yıllar başkanlık yapan Aziz Yıldırım, yeniden adaylığını açıklayarak camiada büyük ses getirdi. Hakan Safi ise yeni yönetim anlayışı ve projeleriyle dikkat çekiyor.

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Fenerbahçe Başkanlık Seçim Süreci | Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

SEÇİMİN İLK GÜNÜ NELER YAPILACAK?

İki gün sürecek olan seçimin ilk gününde; yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu raporu okunacak. Mevcut Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin 01.06.2025 - 21.09.2025 mali dönem ve 22.09.2025 - 28.02.2026 mali dönem arasındaki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi görüşülecek. 01.06.2025 - 21.09.2025 mali dönem ve 22.09.2025 - 28.02.2026 mali dönem arasındaki faaliyetlerinden dolayı Denetim Kurulu'nun ibra edilmesinin her bir dönem bakımından ayrı ayrı genel kurul üyelerinin oylarına sunulacak.

Gündemde yer alan maddelerin ardından sandık kurulları başkan ve üyelerinin seçimi yapılacak.

Fenerbahçe Başkanlık Seçim Süreci | Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

SEÇİMİN İKİNCİ GÜNÜ NELER YAPILACAK?

7 Haziran Pazar günü ise başkan ve yönetim kurulu üyelerinin seçimi gerçekleştirilecek. Oy kullanımı toplantının ikinci günü stadın yanında (eski Kenan Evren Lisesi arazisi) bulunan açık alanda gerçekleşecek. Oy verme işlemi pazar günü saat 10.00'da başlayıp, saat 17.00'de sona erecek.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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