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Haberler Yaşam FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ canlı yayın izle! Fenerbahçe başkanlık seçimi 2024 hangi kanalda yayınlanacak, nasıl ve nereden canlı izlenir?
Giriş Tarihi: 09.06.2024 11:01 Güncelleme Tarihi: 09.06.2024 11:02

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ canlı yayın izle! Fenerbahçe başkanlık seçimi 2024 hangi kanalda yayınlanacak, nasıl ve nereden canlı izlenir?

Fenerbahçe Spor Kulübü bugün yeni başkanını seçecek. Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un aday olduğu seçimlerde, on binlerce kongre üyesi stada gidip oy kullanacak. 10.00'da başlayan 'Fenerbahçe Başkanlık seçimi canlı izle ekranı' sonuçları anlık takip etmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Bilindiği üzere, seçimi kazanan isim önümüzdeki 3 sene boyunca Fenerbahçe başkanlığı yapacak. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçimi 2024 hangi kanalda yayınlanacak, nasıl ve nereden canlı izlenir? İşte Fenerbahçe başkanlık seçimi canlı izle ekranı

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ canlı yayın izle! Fenerbahçe başkanlık seçimi 2024 hangi kanalda yayınlanacak, nasıl ve nereden canlı izlenir?

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı sonucunda kulübün yeni başkanı belirlenecek. Fenerbahçe'de başkanlık için ayrı, yönetim kurulu için ayrı oylama yapılacak. Oy kullanma işlemleri ise 9 Haziran Pazar günü saatler 10:00'da başlayacak. Sandıklar 17.00'da kapanacak. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçimi 2024 hangi kanalda yayınlanacak, nasıl ve nereden canlı izlenir? İşte Fenerbahçe başkanlık seçimi canlı izle seçeneği

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ canlı yayın izle! Fenerbahçe başkanlık seçimi 2024 hangi kanalda yayınlanacak, nasıl ve nereden canlı izlenir?

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe'de başkan ve yönetim kurulu ayrı ayrı oylanacak. Kongre üyelerine iki ayrı zarf velirlirken oy kullanma işlemleri 9 Haziran pazar günü saat 10.00'da başlayacak ve 17.00'de sona erecek.

Seçilen yeni başkan ve yönetim kurulu 2027 yılının Haziran ayına kadar görev yapacak. Erken seçim olması durumunda bu süre tüzük gereği kısalabilecek.

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FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ canlı yayın izle! Fenerbahçe başkanlık seçimi 2024 hangi kanalda yayınlanacak, nasıl ve nereden canlı izlenir?

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı Fenerbahçe TV'den canlı olarak yayınlanacak. Sarı-lacivertli taraftarlar kongreyi hem YouTube üzerinden hem de FB TV aracılığıyla canlı seyredebilirler.

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ canlı yayın izle! Fenerbahçe başkanlık seçimi 2024 hangi kanalda yayınlanacak, nasıl ve nereden canlı izlenir?

AZİZ YILDIRIM YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Mithat Yenigün, Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Mehmet İman, Ahmet Önder Fırat, Fatih Öztürk, Murat Salar, Mehmet Selim Kosif, Batuhan Özdemir, Ömer Onan, Hande Tibuk, Ahmet Özokur, Mustafa Ömer Topbaş, Emin Selim Akgün, Mustafa Aydın Acun, Emrah Tünay, Mehmet Engin Özturan, Savaş Adalet, Berkay Erdim ve Tuna Akın.

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ canlı yayın izle! Fenerbahçe başkanlık seçimi 2024 hangi kanalda yayınlanacak, nasıl ve nereden canlı izlenir?

ALİ KOÇ YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Erol Bilecik, Burak Kızılhan, Sertaç Komsuoğlu, Acun Ilıcalı, Ahmet Ketenci, Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Dişli, Ergun Özen, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hakan Safi, Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Kemal Danabaş, Mehmet Dereli, Nedim Keçeli, Özgür Özaktaç, Rıfat Perahya ve Selma Rodopman

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