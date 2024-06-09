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FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ canlı yayın izle! Fenerbahçe başkanlık seçimi 2024 hangi kanalda yayınlanacak, nasıl ve nereden canlı izlenir?
Giriş Tarihi: 09.06.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 09.06.2024
11:02
FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ canlı yayın izle! Fenerbahçe başkanlık seçimi 2024 hangi kanalda yayınlanacak, nasıl ve nereden canlı izlenir?
Fenerbahçe Spor Kulübü bugün yeni başkanını seçecek. Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un aday olduğu seçimlerde, on binlerce kongre üyesi stada gidip oy kullanacak. 10.00'da başlayan 'Fenerbahçe Başkanlık seçimi canlı izle ekranı' sonuçları anlık takip etmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Bilindiği üzere, seçimi kazanan isim önümüzdeki 3 sene boyunca Fenerbahçe başkanlığı yapacak. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçimi 2024 hangi kanalda yayınlanacak, nasıl ve nereden canlı izlenir? İşte Fenerbahçe başkanlık seçimi canlı izle ekranı