FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ canlı yayın izle! Fenerbahçe başkanlık seçimi 2024 hangi kanalda yayınlanacak, nasıl ve nereden canlı izlenir?

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe'de başkan ve yönetim kurulu ayrı ayrı oylanacak. Kongre üyelerine iki ayrı zarf velirlirken oy kullanma işlemleri 9 Haziran pazar günü saat 10.00'da başlayacak ve 17.00'de sona erecek.

Seçilen yeni başkan ve yönetim kurulu 2027 yılının Haziran ayına kadar görev yapacak. Erken seçim olması durumunda bu süre tüzük gereği kısalabilecek.