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Haberler Yaşam Fenerbahçe başkanlık seçimi sonuçları ne zaman açıklanacak? Ali Koç - Aziz Yıldırım oy oranları... Fenerbahçe başkanı kim olacak?
Giriş Tarihi: 30.05.2024 11:54 Güncelleme Tarihi: 30.05.2024 11:54

Fenerbahçe başkanlık seçimi sonuçları ne zaman açıklanacak? Ali Koç - Aziz Yıldırım oy oranları... Fenerbahçe başkanı kim olacak?

Beklenen kongre tarihi geldi. Taraftarın odaklandığı seçim gününde sonuçlar için heyecan dorukta. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşecek Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı ardından Fenerbahçe başkanlık seçimi sonuçları Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın oy oranları ile gündemde olacak. Binlerce taraftar Fenerbahçe başkanı kim olacak merak ediyor. Peki; 2024 Fenerbahçe başkanlık seçimi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

Fenerbahçe başkanlık seçimi sonuçları ne zaman açıklanacak? Ali Koç - Aziz Yıldırım oy oranları... Fenerbahçe başkanı kim olacak?

Fenerbahçe başkanlık seçimi sonuçları Ali Koç ve Aziz Yıldırım oy oranları ile bugünün en önemli konusu. Yeterli çoğunluğun sağlanması halinde 30 Mayıs günü başlayacak toplantıya dair araştırmalar devam ediyor. Kongre üyelerinin oy kullanacağı toplantıda kulüp başkanı belli olacak. Peki; Fenerbahçe başkanı kim olacak, ne zaman belli olacak?

Fenerbahçe başkanlık seçimi sonuçları ne zaman açıklanacak? Ali Koç - Aziz Yıldırım oy oranları... Fenerbahçe başkanı kim olacak?

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ BUGÜN!

Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı 30-31 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 8-9 Haziran toplantının yeni tarihi olacak.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yapılacak kurul saat 10.00'da.

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Fenerbahçe başkanlık seçimi sonuçları ne zaman açıklanacak? Ali Koç - Aziz Yıldırım oy oranları... Fenerbahçe başkanı kim olacak?

FENERBAHÇE BAŞKANI KİM OLACAK?

Mevcut başkan Ali Koç ve eski başkan Aziz Yıldırım arasında geçmesi beklenen seçimde daha önce Sadettin Saran'ın da adaylık açıklaması olmuştu. Ancak Saran, Ali Koç lehinde adaylıktan çekildiğini taraftarlar ile paylaştı.

Buna göre seçimde Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın oy oranları takip edilecek.

Fenerbahçe başkanlık seçimi sonuçları ne zaman açıklanacak? Ali Koç - Aziz Yıldırım oy oranları... Fenerbahçe başkanı kim olacak?

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

30-31 Mayıs tarihlerini kapsayan toplantı sürecinde başkanın da 31 Mayıs itibarıyla belli olması bekleniyor. Yeterli çoğunluk sağlanamazsa Fenerbahçe başkanlık seçimi sonuçları 9 Haziran günü beklenecek.

Fenerbahçe başkanlık seçimi sonuçları ne zaman açıklanacak? Ali Koç - Aziz Yıldırım oy oranları... Fenerbahçe başkanı kim olacak?

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ CANLI İZLE

Başkanlık seçimine dair görüntülerin kulübün Youtube hesabından ve televizyondan takip edilmesi bekleniyor.

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