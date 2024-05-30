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Fenerbahçe başkanlık seçimi sonuçları ne zaman açıklanacak? Ali Koç - Aziz Yıldırım oy oranları... Fenerbahçe başkanı kim olacak?
Giriş Tarihi: 30.05.2024 11:54
Güncelleme Tarihi: 30.05.2024
11:54
Beklenen kongre tarihi geldi. Taraftarın odaklandığı seçim gününde sonuçlar için heyecan dorukta. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşecek Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı ardından Fenerbahçe başkanlık seçimi sonuçları Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın oy oranları ile gündemde olacak. Binlerce taraftar Fenerbahçe başkanı kim olacak merak ediyor. Peki; 2024 Fenerbahçe başkanlık seçimi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...