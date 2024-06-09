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Haberler Yaşam Fenerbahçe başkanlık seçimi sonuçları 2024: Oylar veriliyor! Fenerbahçe başkanı kim olacak, Ali Koç mu Aziz Yıldırım mı?
Giriş Tarihi: 09.06.2024 11:07 Güncelleme Tarihi: 09.06.2024 11:07

Fenerbahçe başkanlık seçimi sonuçları 2024: Oylar veriliyor! Fenerbahçe başkanı kim olacak, Ali Koç mu Aziz Yıldırım mı?

Fenerbahçe'de seçim zamanı! Oy verme işlemleri başladı. Kongre üyelerinin oy kullandığı seçim Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşiyor. Fenerbahçe başkanlık seçimi sonuçları sorgulama işlemlerine başlayan taraftarlar iki iddialı isim arasında kararlarını veriyor. Binlerce taraftarın odağında Fenerbahçe başkanı kim olacak, Ali Koç mu Aziz Yıldırım mı soruları var. Peki; 2024 Fenerbahçe başkanlık seçimi sonuçları ne zaman açıklanacak, FB seçimi saat kaçta bitiyor? İşte, ayrıntılar...

Fenerbahçe başkanlık seçimi sonuçları 2024: Oylar veriliyor! Fenerbahçe başkanı kim olacak, Ali Koç mu Aziz Yıldırım mı?

Fenerbahçe başkanlık seçimi sonuçları FB TV canlı yayın ile takip ediliyor. Ali Koç ve Aziz Yıldırım oy oranları ile gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz gün karşı karşıya gelerek soruları yanıtlayan iki isimden hangisinin başkanlık koltuğuna oturacağı merak konusu. José Mourinho'nun takımın başına gelmesiyle konuşulan sarı lacivertlilerde gündem seçime yönelmiş durumda. Peki; 9 Haziran 2024 Fenerbahçe seçim sonuçları ne zaman açıklanacak, Fenerbahçe başkanı kim olacak?

Fenerbahçe başkanlık seçimi sonuçları 2024: Oylar veriliyor! Fenerbahçe başkanı kim olacak, Ali Koç mu Aziz Yıldırım mı?

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe'de başkan ve yönetim kurulu ayrı ayrı oylanacak. Kongre üyelerine iki ayrı zarf velirlirken oy kullanma işlemleri 9 Haziran pazar günü saat 10.00'da başlayacak ve 17.00'de sona erecek.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı Fenerbahçe TV'den canlı olarak yayınlanacak. Sarı-lacivertli taraftarlar kongreyi hem YouTube üzerinden hem de FB TV aracılığıyla canlı seyredebilirler.

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Fenerbahçe başkanlık seçimi sonuçları 2024: Oylar veriliyor! Fenerbahçe başkanı kim olacak, Ali Koç mu Aziz Yıldırım mı?

AZİZ YILDIRIM YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Mithat Yenigün, Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Mehmet İman, Ahmet Önder Fırat, Fatih Öztürk, Murat Salar, Mehmet Selim Kosif, Batuhan Özdemir, Ömer Onan, Hande Tibuk, Ahmet Özokur, Mustafa Ömer Topbaş, Emin Selim Akgün, Mustafa Aydın Acun, Emrah Tünay, Mehmet Engin Özturan, Savaş Adalet, Berkay Erdim ve Tuna Akın.

Fenerbahçe başkanlık seçimi sonuçları 2024: Oylar veriliyor! Fenerbahçe başkanı kim olacak, Ali Koç mu Aziz Yıldırım mı?

ALİ KOÇ YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Erol Bilecik, Burak Kızılhan, Sertaç Komsuoğlu, Acun Ilıcalı, Ahmet Ketenci, Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Dişli, Ergun Özen, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hakan Safi, Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Kemal Danabaş, Mehmet Dereli, Nedim Keçeli, Özgür Özaktaç, Rıfat Perahya ve Selma Rodopman

Fenerbahçe başkanlık seçimi sonuçları 2024: Oylar veriliyor! Fenerbahçe başkanı kim olacak, Ali Koç mu Aziz Yıldırım mı?

FENERBAHÇE BAŞKANI KİM OLACAK?

Mevcut başkan Ali Koç ve eski başkan Aziz Yıldırım arasında geçecek seçimde oy oranları sandıklar açıldıkça değişecek.

Seçilen yeni başkan ve yönetim kurulu 2027 yılının Haziran ayına kadar görev yapacak. Erken seçim olması durumunda bu süre tüzük gereği kısalabilecek.

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