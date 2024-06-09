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Fenerbahçe başkanlık seçimi sonuçları 2024: Oylar veriliyor! Fenerbahçe başkanı kim olacak, Ali Koç mu Aziz Yıldırım mı?
Giriş Tarihi: 09.06.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 09.06.2024
11:07
Fenerbahçe'de seçim zamanı! Oy verme işlemleri başladı. Kongre üyelerinin oy kullandığı seçim Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşiyor. Fenerbahçe başkanlık seçimi sonuçları sorgulama işlemlerine başlayan taraftarlar iki iddialı isim arasında kararlarını veriyor. Binlerce taraftarın odağında Fenerbahçe başkanı kim olacak, Ali Koç mu Aziz Yıldırım mı soruları var. Peki; 2024 Fenerbahçe başkanlık seçimi sonuçları ne zaman açıklanacak, FB seçimi saat kaçta bitiyor? İşte, ayrıntılar...