Fenerbahçe başkanlık seçimi sonuçları 2024: Oylar veriliyor! Fenerbahçe başkanı kim olacak, Ali Koç mu Aziz Yıldırım mı?

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe'de başkan ve yönetim kurulu ayrı ayrı oylanacak. Kongre üyelerine iki ayrı zarf velirlirken oy kullanma işlemleri 9 Haziran pazar günü saat 10.00'da başlayacak ve 17.00'de sona erecek.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı Fenerbahçe TV'den canlı olarak yayınlanacak. Sarı-lacivertli taraftarlar kongreyi hem YouTube üzerinden hem de FB TV aracılığıyla canlı seyredebilirler.