Haberler
Yaşam
Fenerbahçe Beko - Beşiktaş GAİN maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte dev derbinin detayları
Giriş Tarihi: 11.06.2026 21:05
Fenerbahçe Beko - Beşiktaş GAİN maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte dev derbinin detayları
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde heyecan başlıyor. Yarı finalde Bahçeşehir Koleji'ni eleyerek finale yükselen siyah-beyazlılar ile şampiyonluk hedefleyen sarı-lacivertliler kozlarını paylaşıyor. Peki, basketbolseverlerin merakla beklediği heyecan dolu Fenerbahçe Beko - Beşiktaş GAİN maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte dev derbinin tüm detayları.