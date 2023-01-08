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Haberler Yaşam Halil Umut Meler kimdir, kaç yaşında? Fenerbahçe Galatasaray maçı derbisi hakemi Halil Umut Meler nereli, hangi derbileri yönetti?
Giriş Tarihi: 08.01.2023 07:14 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023 07:14

Halil Umut Meler kimdir, kaç yaşında? Fenerbahçe Galatasaray maçı derbisi hakemi Halil Umut Meler nereli, hangi derbileri yönetti?

Süper Lig'in 18. Haftasında bugün gerçekleşecek Fenerbahçe Galatasaray derbisi hakemi de belli oldu. Kadıköy'deki dev karşılaşmada düdüğü çalacak hakem Halil Umut Meler bu kapsamda merak konusu haline geldi. Meler, bu sezon Trabzonspor-Fenerbahçe ve Galatasaray- Beşiktaş derbilerini de yönetmişti. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maçı derbisi hakemi Halil Umut Meler kimdir, nereli, yönettiği derbiler hangileri? İşte Fenerbahçe Galatasaray maçının hakemlik görevini üstlenen Halil Umut Meler hakkında detaylar.

Halil Umut Meler kimdir, kaç yaşında? Fenerbahçe Galatasaray maçı derbisi hakemi Halil Umut Meler nereli, hangi derbileri yönetti?

Fenerbahçe Galatasaray maçının hakemlik görevini Halil Umut Meler, üstlenecek. Dev karşılaşma saatler; 19.00'ı gösterdiğinde Kadıköy'de başlayacak. Kazanan tarafın hangi takım olacağı merakla beklenirken futbolseverler heyecan verici maçta görev alan Meler'in derbi karnesini merak ediyor. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maçı derbisi hakemi Halil Umut Meler kimdir, nereli, yönettiği derbiler hangileri? İşte Fenerbahçe Galatasaray maçı hakemi Halil Umut Meler hakkında detaylar.

Halil Umut Meler kimdir, kaç yaşında? Fenerbahçe Galatasaray maçı derbisi hakemi Halil Umut Meler nereli, hangi derbileri yönetti?

Pazar günü saat 19.00'da başlayacak Fenerbahçe - Galatasaray karşılaşmasını Halil Umut Meler yönetecek. Halil Umut Meler bu sezon Trabzonspor-Fenerbahçe ve Galatasaray- Beşiktaş derbilerini de yönetmişti.

Yardımcı hakemler Süleyman Özay ve Mustafa Emre Eyisoy. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Abdülkadir Bitigen oldu.

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Halil Umut Meler kimdir, kaç yaşında? Fenerbahçe Galatasaray maçı derbisi hakemi Halil Umut Meler nereli, hangi derbileri yönetti?

HALİL UMUT MELER KİMDİR?

Halil Umut Meler Türk futbol hakemidir. 2017'den beri FIFA kokartı takmaktadır. 18 Eylül 2015'te 2-0 biten İstanbul Başakşehir-Akhisarspor maçıyla ilk Süper Lig maçını yönetmiş oldu.

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, kariyerinde 3. kez Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde görev alacak.

Halil Umut Meler kimdir, kaç yaşında? Fenerbahçe Galatasaray maçı derbisi hakemi Halil Umut Meler nereli, hangi derbileri yönetti?

İzmir bölgesi hakemi olan Halil Umut Meler, kariyerinde daha önce 2 kez Galatasaray - Fenerbahçe, 2 kez Beşiktaş - Fenerbahçe ve 1 kez de Galatasaray - Beşiktaş derbilerinde görev aldı. Söz konusu karşılaşmalarda Galatasaray 2, Fenerbahçe 1, Beşiktaş da 1 galibiyet alırken, 1 mücadele de berabere tamamlandı.

Meler, bu sezon Galatasaray - Beşiktaş ve Trabzonspor - Fenerbahçe maçlarında da düdük çaldı.

Halil Umut Meler'in yönettiği derbiler şöyle:

5.11.2022
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1

21.11.2021
Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2

21.03.2021
Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1

19.07.2020
Beşiktaş: 2 - Fenerbahçe: 0

23.02.2020
Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3

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