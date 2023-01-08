Halil Umut Meler kimdir, kaç yaşında? Fenerbahçe Galatasaray maçı derbisi hakemi Halil Umut Meler nereli, hangi derbileri yönetti?

Süper Lig'in 18. Haftasında bugün gerçekleşecek Fenerbahçe Galatasaray derbisi hakemi de belli oldu. Kadıköy'deki dev karşılaşmada düdüğü çalacak hakem Halil Umut Meler bu kapsamda merak konusu haline geldi. Meler, bu sezon Trabzonspor-Fenerbahçe ve Galatasaray- Beşiktaş derbilerini de yönetmişti. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maçı derbisi hakemi Halil Umut Meler kimdir, nereli, yönettiği derbiler hangileri? İşte Fenerbahçe Galatasaray maçının hakemlik görevini üstlenen Halil Umut Meler hakkında detaylar.