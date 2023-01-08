Halil Umut Meler kimdir, kaç yaşında? Fenerbahçe Galatasaray maçı derbisi hakemi Halil Umut Meler nereli, hangi derbileri yönetti?

İzmir bölgesi hakemi olan Halil Umut Meler, kariyerinde daha önce 2 kez Galatasaray - Fenerbahçe, 2 kez Beşiktaş - Fenerbahçe ve 1 kez de Galatasaray - Beşiktaş derbilerinde görev aldı. Söz konusu karşılaşmalarda Galatasaray 2, Fenerbahçe 1, Beşiktaş da 1 galibiyet alırken, 1 mücadele de berabere tamamlandı.



Meler, bu sezon Galatasaray - Beşiktaş ve Trabzonspor - Fenerbahçe maçlarında da düdük çaldı.



Halil Umut Meler'in yönettiği derbiler şöyle:



5.11.2022

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1



21.11.2021

Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2



21.03.2021

Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1



19.07.2020

Beşiktaş: 2 - Fenerbahçe: 0



23.02.2020

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3