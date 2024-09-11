FENERBAHÇE-KASIMPAŞA MAÇI: Süper Lig Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü Kasımpaşa ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.