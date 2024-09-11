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Giriş Tarihi: 11.09.2024 15:35 Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 15:35

FENERBAHÇE-KASIMPAŞA MAÇI: Süper Lig Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2024-2025 Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa, sahasında Fenerbahçe'yi konuk. edecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda gerçekleşecek müsabaka için taraftarların ve futbolseverlerin heyecanı dorukta. Vatandaşlar maçın ayrıntılarını ve muhtemel 11'leri arama motorlarında araştırmaya devam ediyor. Peki, Fenerbahçe-Kasımpaşa Süper Lig maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak, maç hangi kanalda yayınlanacak?

FENERBAHÇE-KASIMPAŞA MAÇI: Süper Lig Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi maçlarının bitmesinin ardından Kasımpaşa Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Ekranlarda heyecan dolu dakikalar yaşatacak maçın ayrıntılarına ilişkin araştırmalar devam ediyor. Süper Lig güncel puan tablosunda Fenerbahçe liderken, Kasımpaşa da müsabakadan 3 puanla ayrılmak istiyor. İşte, Fenerbahçe - Kasımpaşa müsabakasının detayları haberin devamında...

FENERBAHÇE-KASIMPAŞA MAÇI: Süper Lig Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig 5. haftasında Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı 15 Eylül 2024 Pazar günü 17:00'da gerçekleşecek.

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FENERBAHÇE-KASIMPAŞA MAÇI: Süper Lig Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI NEREDE YAYINLANACAK?

Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE-KASIMPAŞA MAÇI: Süper Lig Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü Kasımpaşa ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.

FENERBAHÇE-KASIMPAŞA MAÇI: Süper Lig Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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