Giriş Tarihi: 11.09.2024 15:35
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024
15:35
FENERBAHÇE-KASIMPAŞA MAÇI: Süper Lig Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2024-2025 Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa, sahasında Fenerbahçe'yi konuk. edecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda gerçekleşecek müsabaka için taraftarların ve futbolseverlerin heyecanı dorukta. Vatandaşlar maçın ayrıntılarını ve muhtemel 11'leri arama motorlarında araştırmaya devam ediyor. Peki, Fenerbahçe-Kasımpaşa Süper Lig maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak, maç hangi kanalda yayınlanacak?