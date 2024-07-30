Giriş Tarihi: 30.07.2024 22:00
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024
22:03
Fenerbahçe Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3.eleme turu maçı!
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında İsviçreli ekip Lugano'yu ağırladı. Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan maçın 2-1 bitmesi üzerine temsilcimiz Fenerbahçe, Lugano'yu eledi. Fenerbahçe'nin turu geçmesinin ardından bir sonra rakibi Lille ile olan karşılamanın tarihi araştırılmaya başladı. Temsilcimiz Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü eleme turunda Lille ile karşılaşacak. Maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar...