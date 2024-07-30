Fenerbahçe Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3.eleme turu maçı!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci ön eleme turunda İsviçre'nin Lugano takımıyla karşı karşıya geldi. Sarı Lacivertli takım Lugano ile mücadelesinden 2-1 galip ayrıldı. Böylelikle temsilcimiz Lugano'yu eledi. Bu durumda rakibi Lille olacak. Peki Fenerbahçe Lille maçı ne zaman?