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Giriş Tarihi: 30.07.2024 22:00 Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 22:03

Fenerbahçe Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3.eleme turu maçı!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında İsviçreli ekip Lugano'yu ağırladı. Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan maçın 2-1 bitmesi üzerine temsilcimiz Fenerbahçe, Lugano'yu eledi. Fenerbahçe'nin turu geçmesinin ardından bir sonra rakibi Lille ile olan karşılamanın tarihi araştırılmaya başladı. Temsilcimiz Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü eleme turunda Lille ile karşılaşacak. Maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar...

Fenerbahçe Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3.eleme turu maçı!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci ön eleme turunda İsviçre'nin Lugano takımıyla karşı karşıya geldi. Sarı Lacivertli takım Lugano ile mücadelesinden 2-1 galip ayrıldı. Böylelikle temsilcimiz Lugano'yu eledi. Bu durumda rakibi Lille olacak. Peki Fenerbahçe Lille maçı ne zaman?

Fenerbahçe Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3.eleme turu maçı!

SON DAKİKA: FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE LUGANO'YU ELEDİ!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Fenerbahçe, İsviçre ekibi Lugano karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetle bir üst tura yükseldi.

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Fenerbahçe Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3.eleme turu maçı!

FENERBAHÇE LİLLE MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, İsviçre temsilcisi Lugano'yu son maçta 2-1 galibiyetle eledi.UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa'nın Lille takımıyla karşılaşacak. Organizasyonda 3. eleme turu ilk maçları, 6-7 Ağustos, rövanşlar ise 13 Ağustos tarihinde oynanacak.

Fenerbahçe Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3.eleme turu maçı!

FENERBAHÇE LİLLE MAÇI HANGİ KANALDA?

Maçın Exxen ekranı üzerinden canlı yayımlanması bekleniyor.

Fenerbahçe Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3.eleme turu maçı!
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