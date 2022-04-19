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Haberler Yaşam Fenerbahçe Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda? Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 19.04.2022 11:55 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022 11:59

Fenerbahçe Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda? Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta?

Shakhtar Donetsk Global Tour kapsamında Ukrayna savaşına dikkat çekmek amacıyla oynanan maçlarda Türkiye ayağı Fenerbahçe ile gerçekleşiyor. Fenerbahçe Shakhtar Donetsk maçı dostluk temalı olarak sarı lacivertlilerin sahasında oynanacak. Ukrayna Shakhtar Donetsk takımı Türkiye'nin konuğu olmaya hazırlanıyor. Futbolseverlerin merak ettikleri sorular arasında Fenerbahçe Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda? ve Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta? Soruları var. İşte ilk 11'ler ile Fenerbahçe Shakhtar Donetsk hazırlık maçı hakkında merak edilenler…

Fenerbahçe Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda? Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçı hazırlıkları tamamlandı. Aylardır devam eden Rusya-Ukrayna savaşı konusunda Ukraynalılara destek olmak ve savaş karşıtlığını vurgulamak amaçlı başlatılan Shakhtar Donetsk Global Tour maçları arasında Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk hazırlık maçı için geri sayım başladı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşecek maçın geliri savaş mağdurlarına bağışlanacak. Peki, Fenerbahçe Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda? Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar…

Fenerbahçe Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda? Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta?

FENERBAHÇE - SHAKHTAR DONETSK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sarı lacivertlilerin evinde oynanacak Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçı 19 Nisan Salı (Bugün) gerçekleşecek. Maç gelirinin savaş mağdurlarına ayrıldığı hazırlık maçı saat 17.00'de başlayacak.

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Fenerbahçe Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda? Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta?

FENERBAHÇE - SHAKHTAR DONETSK MAÇI HANGİ KANALDA?

Dostluk karşılaşması Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk hazırlık maçı TV8 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Fenerbahçe Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda? Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta?

FENERBAHÇE - SHAKHTAR DONETSK MAÇI İLK 11'LER

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, dostluk maçında kadroya dahil edilen genç isimlere yer verecek. Geçtiğimiz günlerde sarı lacivertlilere transfer olan 15 yaşındaki İsak Vural'ın bu maçta forma giymesi bekleniyor.

Fenerbahçe Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda? Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta?

Vural ile birlikte genç isimlerden Arda Güler, Jin-Ho ho, Emir Ortakaya gibi futbolcular da dostluk maçında şans bulacak.