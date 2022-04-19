Haberler Yaşam Fenerbahçe Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda? Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta?

Giriş Tarihi: 19.04.2022 11:55 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022 11:59

Fenerbahçe Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda? Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta?

Shakhtar Donetsk Global Tour kapsamında Ukrayna savaşına dikkat çekmek amacıyla oynanan maçlarda Türkiye ayağı Fenerbahçe ile gerçekleşiyor. Fenerbahçe Shakhtar Donetsk maçı dostluk temalı olarak sarı lacivertlilerin sahasında oynanacak. Ukrayna Shakhtar Donetsk takımı Türkiye'nin konuğu olmaya hazırlanıyor. Futbolseverlerin merak ettikleri sorular arasında Fenerbahçe Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda? ve Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta? Soruları var. İşte ilk 11'ler ile Fenerbahçe Shakhtar Donetsk hazırlık maçı hakkında merak edilenler…