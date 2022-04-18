Haberler Yaşam HAZIRLIK MAÇI | Fenerbahçe – Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 18.04.2022 15:08 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 15:09

Fenerbahçe, barışı vurgulamak ve Ukrayna'da yaşanan olaylara dikkat çekmek için Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile hazırlık maçına çıkacak. 8 yıldan fazla süredir kendi evinde maçlarına çıkamayan ve farklı şehirlerde oynayan Donetsk, savaştan en çok etkilenen takımlar arasında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta Dinamo Kiev ile Galatasaray barışa dikkat çekmek adına özel maça çıkmış, karşılaşmanın gelirleri savaş mağduru çocuklara bağışlanmıştı. Peki, Fenerbahçe – Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar…