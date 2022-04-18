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Haberler Yaşam HAZIRLIK MAÇI | Fenerbahçe – Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 18.04.2022 15:08 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 15:09

HAZIRLIK MAÇI | FenerbahçeShakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe, barışı vurgulamak ve Ukrayna'da yaşanan olaylara dikkat çekmek için Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile hazırlık maçına çıkacak. 8 yıldan fazla süredir kendi evinde maçlarına çıkamayan ve farklı şehirlerde oynayan Donetsk, savaştan en çok etkilenen takımlar arasında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta Dinamo Kiev ile Galatasaray barışa dikkat çekmek adına özel maça çıkmış, karşılaşmanın gelirleri savaş mağduru çocuklara bağışlanmıştı. Peki, Fenerbahçe – Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar…

HAZIRLIK MAÇI | Fenerbahçe – Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda yayınlanacak?

FenerbahçeShakhtar Donetsk maçı Ukrayna'daki olaylara dikkat çekme amacıyla bugün Fenerbahçe'nin stadında yapılacak. Oynanacak maçın gelirleri savaş mağdurları ve çocuklar için toplanacak. Barışa dikkat çekmek için yapılan 2. maç olacak. Maçtan önce savaş farkındalığı adına pankartlar açılacak. Peki, Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk biletleri ne kadar? Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maç nerede yayınlanacak, maç şifresiz mi yayınlanacak? İşte detaylar...

HAZIRLIK MAÇI | Fenerbahçe – Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda yayınlanacak?

FENERBAHÇE – SHAKHTAR DONETSK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Maç 19 Nisan Salı günü saat 17.00'da oynanacak. Maç Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Gelirler savaş mağdurları için toplanacak.

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HAZIRLIK MAÇI | Fenerbahçe – Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda yayınlanacak?

FENERBAHÇE – SHAKHTAR DONETSK MAÇI BİLET FİYATLARI

Hatıra bilet (bağış): 50 TL

Kale arkası: 50 TL

Üst tribünler: 100 TL

Alt tribünler: 200 TL

HAZIRLIK MAÇI | Fenerbahçe – Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda yayınlanacak?

FENERBAHÇE – SHAKHTAR DONETSK MAÇI HANGİ KANALDA?

Dostluk ve barış adına oynanacak maç TV8 ekranlarında yayınlanacak. Maç şifresiz yayınlanacak.

HAZIRLIK MAÇI | Fenerbahçe – Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda yayınlanacak?

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