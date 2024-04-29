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Fenerbahçe taraftarı İcardi’yi polise şikayet etti: Sınır dışı edilsin!
Giriş Tarihi: 29.04.2024 10:31
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
10:31
Fenerbahçe taraftarı İcardi’yi polise şikayet etti: Sınır dışı edilsin!
Fanatik Fenerbahçe taraftarı Muhammet Delil Süner, Adana Demirspor - Galatasaray maçında sarı-kırmızılıların Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi'nin gol atması sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden polise bağlanıp, Icardi'nin 'Sınır dışı' edilmesi için şikayette bulundu. "Onun yüzünden sinirleniyorum kanepe örtülerini dişliyorum. O gol atınca televizyonu kırıyorum" diye konuştu.