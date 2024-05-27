Fenerbahçe’nin Süper Lig şampiyonlukları: Fenerbahçe tarihinde kaç Süper Lig şampiyonluğu yaşadı?

FENERBAHÇE'NİN TOPLAMDA KAÇ ŞAMPİYONLUĞU VAR?

Fenerbahçe'nin 1959 yılından beri oynanan Süper Lig'de 19 şampiyonluğu var. Sarı lacivertliler, 6 kez de Türkiye Kupası sevinci yaşadı.

Fenerbahçe, son olarak 2013-2014 sezonunda Ersun Yanal yönetiminde şampiyon oldu.

Fenerbahçe, 1959 yılında ilk kez Millî Lig adıyla düzenlenen ligde o sezon Kırmızı ve Beyaz Grup uygulaması yapılmış bu iki grubun birincisi çift maç usulü final maçı oynamış ve iki maç sonunda Galatasaray'a üstünlük sağlayarak ligin ilk şampiyonu olmuştur.