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Fenerbahçe'nin Süper Lig şampiyonlukları: Fenerbahçe tarihinde kaç Süper Lig şampiyonluğu yaşadı?
Giriş Tarihi: 27.05.2024 08:53
Güncelleme Tarihi: 27.05.2024
08:53
Fenerbahçe'nin Süper Lig şampiyonlukları: Fenerbahçe tarihinde kaç Süper Lig şampiyonluğu yaşadı?
Trendyol Süper Lig'de 38. hafta maçları oynanıyor. Fenerbahçe şampiyonluk yarışında İstanbulspor ile son karşılaşmasını gerçekleştirecek. Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimali bulunduğu bu maçta Fenerbahçe Süper Lig'de kaç kez şampiyon oldu? Araştırılmaya başladı. Galatasaray Konyaspor'la deplasman mücadelesinde bir puana dahi sahip olursa şampiyon olacak. Sarı lacivertlerin şampiyonluk mücadelesinde yenmesi yetmiyor aynı zamanda rakibi Galatasaray'ın da yenilmesi gerekiyor. Peki Fenerbahçe ligde kaç kez şampiyon oldu? İşte Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimali