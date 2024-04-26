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Haberler Yaşam Fenomen Ezgi Fındık Tiktok'taki o video sonrası savcılığa koştu: İtibarım zedelendi!
Giriş Tarihi: 26.04.2024 16:57 Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 16:57

Fenomen Ezgi Fındık Tiktok'taki o video sonrası savcılığa koştu: İtibarım zedelendi!

Sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık, gösterişli hayatıyla dikkatleri üzerine çekti. Geçtiğimiz günlerde Tiktok'ta içerik üreten Beril Zengin isimli kullanıcı, Fındık'ın kullandığı lüks marka çantalarının sahte olduğunu iddia etti. Videonun kısa sürece yüz binlerce kez izlenmesi Ezgi Fındık'ı rahatsız etti. "İtibarım zedelendi" diyen Fındık, Beril Zengin'i savcılığa verdi.

Deniz YUSUFOĞLU
Fenomen Ezgi Fındık Tiktok’taki o video sonrası savcılığa koştu: İtibarım zedelendi!

Sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık, gösterişli hayatıyla dikkatleri üzerine çekti. Lüks çantaları ve pahalı kıyafetleriyle iddialı pozlar verdi. Geçtiğimiz günlerde Tiktok'ta içerik üreten Beril Zengin isimli kullanıcı, Fındık'ın kullandığı lüks marka çantalarının sahte olduğunu iddia etti.

Fenomen Ezgi Fındık Tiktok’taki o video sonrası savcılığa koştu: İtibarım zedelendi!

EZGİ FINDAK'TAN ŞİKAYET GECİKMEDİ

Ancak videonun kısa sürece yüz binlerce kez izlenmesi Ezgi Fındık'ı rahatsız etti. Hemen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran Ezgi Fındık'ın Beril Zengin hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

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Fenomen Ezgi Fındık Tiktok’taki o video sonrası savcılığa koştu: İtibarım zedelendi!

Avukatı aracılığıyla sunduğu dilekçede, reklam ve iş birlikleri sayesinde kazanç sağladığını, içeriklerinde lüks ulaşılması zor moda, giyim, seyahat ve hayatına ilişkin paylaşımlar yaptığını belirtti.

Fenomen Ezgi Fındık Tiktok’taki o video sonrası savcılığa koştu: İtibarım zedelendi!

SAHTE ÇANTA İDDİALARI

Dilekçede, Beril Zengin isimli kullanıcının Ezgi Fındık'a ait fotoğrafları alarak kullandığı lüks marka çantaların sahte olduğuna dair iddialarda bulunduğunu, bu iddiaların tamamen asılsız, zarar vermek amaçlı yapıldığı belirtildi.

Fenomen Ezgi Fındık Tiktok’taki o video sonrası savcılığa koştu: İtibarım zedelendi!

İtibarının zedelenmeye çalışıldığını söyleyen fenomen Ezgi Fındık, videonun virüs gibi gereksiz ve incitici bir şekilde yayıldığını söyledi. Bununla birlikte Fındık, onuru, şerefi ve saygınlığını rencide edildiğini dilekçesinde belirtti.

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