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Fenomen Ezgi Fındık Tiktok'taki o video sonrası savcılığa koştu: İtibarım zedelendi!
Giriş Tarihi: 26.04.2024 16:57
Güncelleme Tarihi: 26.04.2024
16:57
Fenomen Ezgi Fındık Tiktok'taki o video sonrası savcılığa koştu: İtibarım zedelendi!
Sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık, gösterişli hayatıyla dikkatleri üzerine çekti. Geçtiğimiz günlerde Tiktok'ta içerik üreten Beril Zengin isimli kullanıcı, Fındık'ın kullandığı lüks marka çantalarının sahte olduğunu iddia etti. Videonun kısa sürece yüz binlerce kez izlenmesi Ezgi Fındık'ı rahatsız etti. "İtibarım zedelendi" diyen Fındık, Beril Zengin'i savcılığa verdi.