Fenomen Ezgi Fındık Tiktok’taki o video sonrası savcılığa koştu: İtibarım zedelendi!

EZGİ FINDAK'TAN ŞİKAYET GECİKMEDİ

Ancak videonun kısa sürece yüz binlerce kez izlenmesi Ezgi Fındık'ı rahatsız etti. Hemen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran Ezgi Fındık'ın Beril Zengin hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.