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Fenomen Neşe Özkan'ı estetik ameliyatı canından etmişti! : Eşi konuştu:" Ölüme götüren ihmal"
Giriş Tarihi: 22.12.2024 08:53
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024
08:53
Fenomen Neşe Özkan'ı estetik ameliyatı canından etmişti! : Eşi konuştu:" Ölüme götüren ihmal"
Bursa'da karın gerdirme ameliyatı için İstanbul'daki gittiği bir özel hastanede hayatını kaybeden 27 yaşındaki sosyal medya fenomeni Neşe Özkan'ın eşi, eşim de 17 yaşında kalp kapama, kalpteki deliği kapama ameliyatı olduğunu sonrasında doktorunun kendisine iyileştiğini söylediğini ifade etti. Orada anestezi doktoruna söyledi. Anestezi doktoru da üstünden yeterince zaman geçmiş o sorun olmaz şeklinde bir beyanda bulundu eşime. Ölüme kadar götürecek ihmal var" ifadelerini kullandı.