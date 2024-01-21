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Giriş Tarihi: 21.01.2024 13:24 Güncelleme Tarihi: 21.01.2024 13:34

Mimar kardeşlerin sapkın yaşantısı şoke etmişti! Fergio House operasyonunda yeni gelişme: Tam 85 milyon TL...

"Fergio House" isimle sosyal medya platformlarında yılbaşı için müstehcen içerikli parti yapacaklarını duyuran şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda önemli bir gelişme yaşandığı ortaya çıktı. Fergio House'un kurucusu olduğu belirtilen mimar kardeşlerden Ferhat G.'nin tutuklandığı soruşturmada 18 kişinin adli kontrolle serbest kalmıştı.

Yunus Emre KAVAK
Mimar kardeşlerin sapkın yaşantısı şoke etmişti! Fergio House operasyonunda yeni gelişme: Tam 85 milyon TL...

Büyükçekmece'de kiraladıkları bir villada yılbaşı için özel bir parti düzenleyip sosyal medyada müstehcen yayınlar yapmaya hazırlanan şüphelilere yönelik yılbaşı öncesi 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Mimar kardeşlerin sapkın yaşantısı şoke etmişti! Fergio House operasyonunda yeni gelişme: Tam 85 milyon TL...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nında duyurduğu 'Kafes-26' operasyonunda, 'Fergio House' isimli sosyal medya hesabından müstehcen videolar paylaşan grupla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

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Mimar kardeşlerin sapkın yaşantısı şoke etmişti! Fergio House operasyonunda yeni gelişme: Tam 85 milyon TL...

Şüpheliler ile ilgili yapılan araştırmalarda çektikleri videolarda tanınmamak için maske takarak sesini değiştiren ve Fergio House'un kurucusu olduğu tespit edilen kişinin iç mimar kardeşler Ferhat G. ve Serhat G. olduğu tespit edildi.

Mimar kardeşlerin sapkın yaşantısı şoke etmişti! Fergio House operasyonunda yeni gelişme: Tam 85 milyon TL...

Bu iki kardeşle birlikte birlikte gözaltına alınan toplam 19 kişi işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Mimar kardeşlerin sapkın yaşantısı şoke etmişti! Fergio House operasyonunda yeni gelişme: Tam 85 milyon TL...

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan Ferhat G. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 18 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

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