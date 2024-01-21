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Mimar kardeşlerin sapkın yaşantısı şoke etmişti! Fergio House operasyonunda yeni gelişme: Tam 85 milyon TL...
Giriş Tarihi: 21.01.2024 13:24
Güncelleme Tarihi: 21.01.2024
13:34
Mimar kardeşlerin sapkın yaşantısı şoke etmişti! Fergio House operasyonunda yeni gelişme: Tam 85 milyon TL...
"Fergio House" isimle sosyal medya platformlarında yılbaşı için müstehcen içerikli parti yapacaklarını duyuran şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda önemli bir gelişme yaşandığı ortaya çıktı. Fergio House'un kurucusu olduğu belirtilen mimar kardeşlerden Ferhat G.'nin tutuklandığı soruşturmada 18 kişinin adli kontrolle serbest kalmıştı.