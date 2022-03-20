Haberler Yaşam Feribot ve vapur seferleri iptal mi edildi? 20 Mart İDO, BUDO, Şehir Hatları feribotlar ve vapurlar çalışıyor mu?

Giriş Tarihi: 20.03.2022 01:53 Güncelleme Tarihi: 20.03.2022 01:53

İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava günlük hayatı olumsuz etkiledi. Mevsim normallerinin dışında seyreden hava olayları nedeniyle İstanbul, Bursa, Çanakkale, Yalova gibi illerde ikamet eden vatandaşlar feribot ve vapur seferleri iptal mi edildi sorularıyla deniz ulaşımındaki son durumu araştırıyor. 20 Mart İDO, BUDO, İstanbul Şehir Hatları feribotlar ve vapurlar çalışıyor mu, hangi seferler iptal edildi? İşte konuyla ilgili olarak yapılan son açıklamalar…