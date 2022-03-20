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Haberler Yaşam Feribot ve vapur seferleri iptal mi edildi? 20 Mart İDO, BUDO, Şehir Hatları feribotlar ve vapurlar çalışıyor mu?
Giriş Tarihi: 20.03.2022 01:53 Güncelleme Tarihi: 20.03.2022 01:53

Feribot ve vapur seferleri iptal mi edildi? 20 Mart İDO, BUDO, Şehir Hatları feribotlar ve vapurlar çalışıyor mu?

İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava günlük hayatı olumsuz etkiledi. Mevsim normallerinin dışında seyreden hava olayları nedeniyle İstanbul, Bursa, Çanakkale, Yalova gibi illerde ikamet eden vatandaşlar feribot ve vapur seferleri iptal mi edildi sorularıyla deniz ulaşımındaki son durumu araştırıyor. 20 Mart İDO, BUDO, İstanbul Şehir Hatları feribotlar ve vapurlar çalışıyor mu, hangi seferler iptal edildi? İşte konuyla ilgili olarak yapılan son açıklamalar…

Feribot ve vapur seferleri iptal mi edildi? 20 Mart İDO, BUDO, Şehir Hatları feribotlar ve vapurlar çalışıyor mu?

19 ve 20 Mart'ta deniz ulaşımında bazı aksamalar yaşanacağı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine 20 Mart Pazar günü deniz ulaşımını kullanma planı olan vatandaşlar feribot ve vapur seferleri iptal mi edildi sorusuna dair araştırmaya koyuldu. İDO, BUDO ve İstanbul Şehir Hatları tarafından yapılan açıklamalar ışığında 20 Mart İDO, BUDO, Şehir Hatları feribotlar ve vapurlar çalışıyor mu sorusu yanıt buldu. İşte detaylar…

Feribot ve vapur seferleri iptal mi edildi? 20 Mart İDO, BUDO, Şehir Hatları feribotlar ve vapurlar çalışıyor mu?

FERİBOT VE VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ? 20 MART 2022

İstanbul Şehir Hatları'ndan iptal edilen vapur seferlerine ilişkin yapılan açıklamada "Değerli yolcularımız, yoğun kar yağışı nedeniyle seferlerimizde iptaller ve aksamalar yaşanmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

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Feribot ve vapur seferleri iptal mi edildi? 20 Mart İDO, BUDO, Şehir Hatları feribotlar ve vapurlar çalışıyor mu?

20 MART İDO ÇALIŞIYOR MU?

İDO 20 Mart Pazar günü yapılması planlanan seferlere ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

İDO'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"20 Mart Pazar günü olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm biletli hat seferlerimiz iptal edilmiştir."

İptal edilen seferlere İDO'nun internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

Feribot ve vapur seferleri iptal mi edildi? 20 Mart İDO, BUDO, Şehir Hatları feribotlar ve vapurlar çalışıyor mu?

BUDO SEFERLERİ İPTAL Mİ?

BUDO İstanbul Bursa arasında planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Duyuru


20.03.2022 20:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

Duyuru


20.03.2022 19:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

Duyuru


20.03.2022 18:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

Duyuru


20.03.2022 17:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

Duyuru


20.03.2022 17:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

Duyuru


20.03.2022 16:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

Duyuru


20.03.2022 15:55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

Duyuru


20.03.2022 14:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

Duyuru


20.03.2022 14:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

Duyuru


20.03.2022 14:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

Diğer sefer iptallerine BUDO'nun internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

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