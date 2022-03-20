Feribot ve vapur seferleri iptal mi edildi? 20 Mart İDO, BUDO, Şehir Hatları feribotlar ve vapurlar çalışıyor mu?

BUDO SEFERLERİ İPTAL Mİ?
BUDO İstanbul Bursa arasında planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Duyuru
20.03.2022 20:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
Duyuru
20.03.2022 19:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
Duyuru
20.03.2022 18:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
Duyuru
20.03.2022 17:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
Duyuru
20.03.2022 17:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
Duyuru
20.03.2022 16:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
Duyuru
20.03.2022 15:55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
Duyuru
20.03.2022 14:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
Duyuru
20.03.2022 14:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
Duyuru
20.03.2022 14:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
Diğer sefer iptallerine BUDO'nun internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.