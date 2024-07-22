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Ferit Edgü neden öldü, kimdir ve kaç yaşındaydı? Ferit Edgü hayatı, eserleri ve kitapları
Giriş Tarihi: 22.07.2024 12:41
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024
12:45
Ferit Edgü neden öldü, kimdir ve kaç yaşındaydı? Ferit Edgü hayatı, eserleri ve kitapları
Usta edebiyatçı Ferit Edgü hayatını kaybetti. Türk edebiyatının en önemli kalemlerinden biri olan öykücü, şair ve yazar kimlikleriyle bilinen usta ismin hayatı, Ferit Edgü kimdir, kaç yaşında ve neden öldü sorularıyla mercek altına alınıyor. İşte Ferit Edgü hayatı, eserleri ve kitapları.