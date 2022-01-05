Fethi Sekin ölüm yıldönümünde anılıyor! Kahraman polis Fethi Sekin kimdir, kaç yaşında öldü ve nereli?

İzmir Adliyesi önünde yapılan hain saldırıda şehit düşen Fethi Sekin ölüm yıldönümünde unutulmadı. Kahramanlığı ile gönüllerde taht kuran şehit polis memuru Fethi Sekin 1973 yılında Elazığ'ın Baskil İlçesine bağlı Doğancık Köyü'nde dünyaya gelmişti. Vatanına ve milletine duyduğu sevgisi, dürüstlüğü, iyi yürekliliği ile görev yaptığı her yerde gönüllere taht kuran polis memuru Sekin, memleketinde de bu özellikleri ile sevgiyle yad ediliyor. Peki Fethi Sekin kimdir, kaç yaşında öldü ve nereli? İşte hayatı hakkında bilgiler…