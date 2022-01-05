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Haberler Yaşam Fethi Sekin ölüm yıldönümünde anılıyor! Kahraman polis Fethi Sekin kimdir, kaç yaşında öldü ve nereli?
Giriş Tarihi: 05.01.2022 11:19 Güncelleme Tarihi: 05.01.2022 11:19

Fethi Sekin ölüm yıldönümünde anılıyor! Kahraman polis Fethi Sekin kimdir, kaç yaşında öldü ve nereli?

İzmir Adliyesi önünde yapılan hain saldırıda şehit düşen Fethi Sekin ölüm yıldönümünde unutulmadı. Kahramanlığı ile gönüllerde taht kuran şehit polis memuru Fethi Sekin 1973 yılında Elazığ'ın Baskil İlçesine bağlı Doğancık Köyü'nde dünyaya gelmişti. Vatanına ve milletine duyduğu sevgisi, dürüstlüğü, iyi yürekliliği ile görev yaptığı her yerde gönüllere taht kuran polis memuru Sekin, memleketinde de bu özellikleri ile sevgiyle yad ediliyor. Peki Fethi Sekin kimdir, kaç yaşında öldü ve nereli? İşte hayatı hakkında bilgiler…

Fethi Sekin ölüm yıldönümünde anılıyor! Kahraman polis Fethi Sekin kimdir, kaç yaşında öldü ve nereli?

Fethi Sekin hayatı ile ölüm yıl dönümünde yad ediliyor. Bundan tam 5 sene önce hain saldırıda şehit düşen Sekin ile gurur duyan hemşehrileri ilçedeki ev ve iş yerlerini Türk bayrakları ile donatmıştı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi Motosikletli Şahinler Timi'nde görevli 43 yaşındaki Fethi Sekin, yaklaşık 9 yıldır görev yaptığı İzmir Adliyesi önünde düzenlenen terör saldırısında şehit düşmüştü. Peki Fethi Sekin kimdir, kaç yaşında öldü ve nereli?

Fethi Sekin ölüm yıldönümünde anılıyor! Kahraman polis Fethi Sekin kimdir, kaç yaşında öldü ve nereli?

FETHİ SEKİN KİMDİR?

İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi Motosikletli Şahinler Timi'nde görevli 43 yaşındaki Fethi Sekin, yaklaşık 9 yıldır görev yaptığı İzmir Adliyesi önünde düzenlenen terör saldırısında şehit düştü.

Adliye binası C kapısı istikametine seyreden şüpheli aracı gördükten sonra yola çıkan Sekin, dikkati ve tecrübesi sayesinde büyük bir faciayı önleyerek, çok sayıda insanın yaşamını kurtardı.

ELAZIĞ BASKİL'DE DOĞDU

İzmir'deki hain terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin 1973 yılında Elazığ'ın Baskil İlçesine bağlı Doğancık Köyü'nde dünyaya geldi. Eğitimini Elazığ Baskil'de tamamlayan Sekin, 8 yıldır İzmir Adliyesi'nde görev yapıyordu. Şehidin Tolunay (16), Dila (15) ve Nisa (8) ismin de 3 çocuk sahibi.

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Fethi Sekin ölüm yıldönümünde anılıyor! Kahraman polis Fethi Sekin kimdir, kaç yaşında öldü ve nereli?

ANNESİNİ 55 GÜN ÖNCE KAYBETTİ

Şehit polis Sekin'in 62 yaşındaki annesi Hatun Sekin'i 55 gün önce kanserden dolayı kaybettiği ve 66 yaşındaki babası Mehmet Zeki Sekin'in de eşini kaybetmesinden sonra İzmir'deki oğlunun yanına gittiği öğrenildi.

2014 YILINDA GÖREVİ BAŞINDA ÖLÜMDEN DÖNMÜŞ

Şehit trafik polisi Fethi Sekin, 2014 yılında da ölümden dönmüştü.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi'nde motosikletli 'Şahinler' timlerinde görevli polis memuru Fethi Sekin, caddeden karşı tarafa geçmek için hamle yapmış, bu sırada, bir duruşma için adliyeye gelen 16 DO 044 plakalı otomobilin sürücüsü, tek yön olan yolda manevra yapınca, karşıya geçmeye çalışan Sekin'e çarpmıştı.

Çarpmanın etkisiyle havaya savrulup takla atan trafik polisi Sekin, sevk edilen ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Kazadan dolayı belinde ve sırtında zedelenmeler meydana gelen Sekin'e 5 gün 'iş göremez' raporu verilmiş.

Fethi Sekin ölüm yıldönümünde anılıyor! Kahraman polis Fethi Sekin kimdir, kaç yaşında öldü ve nereli?

ALTI KARDEŞTİLER

Altı kardeşi olan Şehit Polis Fethi Sekin'in ablası Fethiye Acun'un, Aydın Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Birimi'nde şube müdürü olduğu öğrenildi.

KÖYÜNE DEFNEDİLDİ!

Şehit Fethi Sekin İzmir de yapılacak devlet törenin ardından askeri Uçakla İzmir'den alınarak Elazığ'a getirilerek yarın (Cumartesi günü) Baskil merkez Camii'den kılınacak cenaze namazının ardından Doğancık Köyünde Aile Mezarlığına rahmetli annesinin yanına defnedilecek.

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